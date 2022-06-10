‏هل أعلن تركي آل الشيخ انتقال داروين نونيز إلى ليفربول؟ (صورة)

أثار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني الجدل بعد نشره صورة داروين نونيز لاعب بنفيكا بقميص ليفربول الإنجليزي.

‏ نونيز لعب لنادي ألميريا الذي قبل انتقاله إلى بنفيكا، ويملك النادي الإسباني 20% من نسبة إعادة بيعه.

ونشر تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورة للاعب داروين نونيز بقميص ليفربول، على تويتر مع إشارة إلى الحساب الخصي للاعب على تويتر.

وأثار هذا الإجراء الجدل، بعد أن أكد المتابعون أن صفقة انتقال اللاعب إلى ليفربول انتهت بالفعل.

يذكر أن نونيز ظهر من خلال نادي ألميريا الإسباني الذي اكتشفه وتعاقد معه في عهد مالكه تركي آل الشيخ قادماً من بينارول الأوروغوياني.

وسجل نونيز 18 هدفا مع ألميريا قبل أن ينتقل إلى بنفيكا صيف العام الماضي في أكبر صفقة انتقال بتاريخ النادي البرتغالي ودوري الدرجة الثانية الإسبانية، مع احتفاظ ألميريا بـ20% من قيمة بيعه مستقبلاً.

ليفربول الإنجليزي يسعى لضم الدولي الأوروغوياني داروين نونيز، مهاجم بنفيكا البرتغالي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

اللاعب صاحب الـ 22 عامًا ارتبط بالانتقال إلى ليفربول أو مانشستر يونايتد، عقب تألقه مع الفريق البرتغالي، في الموسم المنصرم، حيث يبحث الريدز عن تدعيم خط الهجوم في حالة الرحيل المحتمل للدولي السنغالي ساديو ماني، للانضمام إلى بايرن ميونخ هذا الصيف.

ويُنظر إلى نونيز على أنه خليفة مواطنيه لويس سواريز وإدينسون كافاني، وسيتقاضى رسومًا تبلغ حوالي 100 مليون جنيه إسترليني، كواحد من أكثر لاعبي أوروبا قيمة هذا الصيف، إذ يدرك بنفيكا اهتمام يونايتد.

المهاجم الأوروغوياني سجل 34 هدفًا، وصنع 4 أخرى، في 41 مواجهة شارك بها مع بنفيكا، في الموسم المنقضي، بكل المسابقات.