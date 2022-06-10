على رأسهم بوغبا وكافاني ولينغارد.. مانشستر يونايتد يعلن قائمة الراحلين

أصدر نادي مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، قائمة بأسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق، الموسم المقبل.

وذكر مانشستر يونايتد عبر موقعه الإلكتروني أن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم سيرحلون فور انتهائها، مما يعني رحيل كل من: إدينسون كافاني، لي غرانت، جيسي لينغارد، خوان ماتا، نيمانيا ماتيتش، وبول بوغبا.

كما سيرحل 5 لاعبين من أكاديمية الفريق، 30 يونيو (حزيران) الجاري، عند انتهاء عقودهم.

وحصل الثلاثي: ديماني ميلور، وريس ديفيني، وكونور ستانلي، على دعم في إيجاد أندية جديدة.

وشارك ميلور في مباراة واحدة مع الفريق الأول، حيث لعب في مباراة الدوري الأوروبي مع أستانا في 2019، ليضمن أنه شارك في كل فرق مانشستر يونايتد.

تين هاغ يبدأ مهامه مبكرا في مانشستر يونايتد للتخطيط للموسم المقبل https://t.co/Ilp6liPeg8 pic.twitter.com/POPqikF973 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2022

وأعلن الحارس باول وولستون أنه اضطر للاعتزال، في مايو (آيار) الماضي، بسبب الإصابة.

ويظل الحارس على تواصل مع النادي، حيث يبدأ المرحلة الجديدة في مسيرته العملية.

في الوقت نفسه، سيواصل باول ماكشين دوره التدريبي مع مرحلة التنمية المهنية عقب اعتزاله اللعب.

ويأمل تين هاغ في التعاقد مع 5 لاعبين، ويعتقد أن الفريق الذي احتل المركز الثاني في الموسم الماضي هذا الموسم لديه إمكانية أكثر بكثير مما يشير إليه أداؤه في الموسم المنتهي والذي احتل خلاله المركز السادس.

ولم يشارك المدرب الهولندي في قرارات رحيل الفرنسي بول بوغبا، والإنجليزي جيسي لينغارد، والإسباني خوان ماتا، لانتهاء عقودهم مع الفريق، ومغادرة الأوروغوياني إدينسون كافاني، والصربي نيمانيا ماتيتش، للسبب نفسه.

ويبقى الهولندي فرانكي دي يونغ، لاعب وسط برشلونة، والذي يعرفه تين هاغ جيدًا أولوية، كما أبدى إعجابه ورغبته في التعاقد مع مهاجم بنفيكا داروين نونيز، والهولندي يوريان تيمبر مهاجم أياكس.