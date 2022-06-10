برشلونة ينتظر بيع دي يونغ للتعاقد مع برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي

رفض الدولي البرتغالي برناردو سيلفا الالتزام بمستقبله مع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وسط اهتمام من برشلونة، الذي لا يمكنه التعاقد معه قبل بيع فرينكي دي يونغ لمانشستر يونايتد.

ووضع تشافي هرنانديز المدير الفني للنادي الكتالوني نصب عينيه لاعب الوسط البرتغالي على الرغم من أن أي خطوة ستتوقف على بيع دي يونغ.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن سيلفا، البالغ من العمر 27 عامًا، طلب مغادرة ملعب الاتحاد، الصيف الماضي، ليكون أقرب إلى عائلته، لكنه استمر في الاستمتاع بموسم ممتاز آخر تحت قيادة بيب غوارديولا.

ولكن بعد مشاركته مع منتخب بلاده في الفوز 2-صفر على جمهورية التشيك، لم يرد صانع ألعاب سيتي على أسئلة حول ما إذا كان سيضغط من أجل المغادرة مرة أخرى في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال برناردو سيلفا: ”للأسف، لن أتمكن من الرد، لأنني مع المنتخب الوطني، وأركز بشكل كبير على المباراة المتبقية، وعندما ينتهي الموسم سنرى ما سيحدث“.

وقال غوارديولا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن ناديه السابق (برشلونة) سيواجه ”أوقاتًا صعبة“ إذا أراد التعاقد مع برناردو، والذي سيكلف أكثر من 85 مليون جنيه إسترليني.

وبالفعل يعاني برشلونة من ضائقة مالية كبيرة أثرت عليه بشدة، ويبدو أن أفضل فرصة له للتعاقد مع برناردو سيلفا هي بيع الهولندي الشاب دي يونغ المطلوب من قبل مديره الفني السابق في أياكس أمستردام إيريك تين هاغ في أولد ترافورد.

ويتطلع العملاق الكتالوني إلى استرداد 64 مليون جنيه إسترليني على الأقل التي دفعها للتعاقد مع دي يونغ من أياكس في العام 2019.

وزعم لويس فان غال المدير الفني للمنتخب الهولندي أن برشلونة قد قيمة دي يونغ بنحو 96 مليون جنيه إسترليني، لكن إذا حصل النادي الكتالوني على هذا المبلغ بالفعل سيعزز ذلك آماله في الحصول على بديل بجودة برناردو سيلفا.

وسيتردد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في بيع لاعبه البرتغالي، خاصة مع وجود علامات استفهام حول البرازيلي غابرييل جيسوس، ورحيم سترلينغ، ورياض محرز، وأوليكسندر زينتشينكو.

ومع ذلك، يقول غوارديولا باستمرار إنه لن يتطلع إلى إبقاء أي لاعب لديه رغبة في الرحيل حينما يصله عرض مناسب، أي أنه سيسمح لأي لاعب بالرحيل إذا رغب بذلك والعرض مناسب للنادي.