بعد فشل خيار زيدان.. باريس سان جيرمان يوجه بوصلته نحو كريستوف جالتير مدرب نيس

بدأ لويس كامبوس المدير الرياضي السابق لموناكو وليل العمل كمستشار لكرة القدم لباريس سان جيرمان، ويشير بداية عمله مع بطل فرنسا إلى نهاية فترة المدير الرياضي ليوناردو في النادي.

وجاء رحيل ليوناردو بعد مراجعة كبيرة من قبل رئيس النادي ناصر الخليفي والتي ستشهد أيضًا مغادرة ماوريسيو بوكيتينو للنادي خلال الأيام المقبلة.

وقالت صحيفة ”لو بارزيان“ الفرنسية إن لويس كامبوس سيعمل بجدية على التعاقد مع كريستوف جالتير المدير الفني لنيس الذي ينتظر إشارة من باريس سان جيرمان للاستغناء عن مدربه الحالي.

وبعد عامين، فقد مدرب نيس ثقة قادة النادي الذين ما زالوا يأملون في الحصول على عرض من باريس سان جيرمان حيث يتم تداول اسمه لخلافة بوكيتينو.

وذكرت صحيفة ”ذا أتليتيك“ البريطانية أن النادي المملوك لقطر يخضع لعملية شاملة ويفكر في العديد من المرشحين ليحلوا محل بوكيتينو، ومن بينهم جالتير من نيس، بينما نفت مصادر مقربة من باريس سان جيرمان الروابط التي ظهرت، اليوم الجمعة، وتدّعي أن زين الدين زيدان كان على وشك التوصل إلى اتفاق.

وكيل أعمال زيدان يستبعد تعيينه مدربه لنادي باريس سان جيرمان https://t.co/SnMDO0u77c pic.twitter.com/FIpqzYIM00 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 10, 2022

ونفى مستشار المدير الفني السابق لريال مدريد تولي نجم منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 1998 تدريب باريس سان جيرمان خلفًا لمدربه الحالي الأرجنتيني بوكيتينو.

وقالت إذاعة أوروبا 1 الفرنسية، دون الكشف عن أي مصادر، إن زيدان سيتولى على الفور تدريب سان جيرمان خلفًا لبوكيتينو.

ونقلت صحيفة ”ليكيب“ الرياضية الفرنسية عن آلان ميغلياتشيو مستشار زيدان قوله: ”كل هذه الشائعات التي تتردد لا أساس لها.

وأضاف المستشار: ”حتى يومنا هذا، أنا الشخص الوحيد المخول بتمثيل وتقديم المشورة إلى زين الدين زيدان، لا زين الدين زيدان، ولا أنا شخصيًا، تلقينا أي اتصال مباشر من مالك سان جيرمان“.

بيع لاعبين

حول باريس سان جيرمان اهتمامه الآن إلى بيع لاعبين مهمين كجزء من تجديد الفريق الأول، مثل: الأرجنتيني ماورو إيكاردي، والسنغالي إدريسا غاي، ودانيلو بيريران، وكيلور نافاس، وجوليان دراكسلر، من بين أولئك الذين قد يغادرون.

وقد يفكر النادي أيضًا في طرق التعامل مع نيمار، لكن هناك شعورًا داخل باريس سان جيرمان بأن اللاعبين ذوي الدخل المنخفض قد يكون من الأسهل مغادرتهم هذا الصيف.

وسيقرر المدير الفني الجديد، إلى جانب كامبوس، من يغادر النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تبدأ أول الشهر المقبل.

ومن غير المرجح أن يكمل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق بول بوغبا انتقاله إلى باريس سان جيرمان على الرغم من تواجده كصفقة مجانية؟

وتم تعيين ليوناردو لاعب خط وسط ميلان السابق مديرًا رياضيًا لفريق باريس سان جيرمان للمرة الثانية، في يوليو/تموز 2019.

ليوناردو، الذي لعب أيضًا مع باريس سان جيرمان في موسم 1996-97، كان قد شغل هذا الدور سابقًا بين يوليو/تموز 2011 ويوليو 2013.

وعمل كامبوس، 57 عامًا، عن كثب مع مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي خلال فترة وجودهما معًا في موناكو.

وجلب كامبوس، الذي عينه جوزيه مورينيو ككشاف في ريال مدريد العام 2012، أمثال راداميل فالكاو، وأنطوني مارسيال، وفابينيو، إلى موناكو خلال فترته مع نادي الإمارة الفرنسية.

وقد ساعد في بناء فريقي موناكو وليل اللذين فازا بالدوري الفرنسي في 2017 و 2021 على التوالي.

وفاز باريس سان جيرمان بثمانية ألقاب من أصل آخر 10 ألقاب للدوري الفرنسي لكنه لم يحصل بعد على لقب دوري أبطال أوروبا، ويأمل النادي أن يتمكن كامبوس من تغيير حظه في أوروبا، وكذلك مواصلة هيمنته في فرنسا.