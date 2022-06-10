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سبورت: فرينكي دي يونغ يوافق على الانتقال إلى مانشستر يونايتد
تاريخ النشر: 10 يونيو 2022 11:46 GMT
تاريخ التحديث: 10 يونيو 2022 12:30 GMT

سبورت: فرينكي دي يونغ يوافق على الانتقال إلى مانشستر يونايتد

فرينكي دي يونغ لعب مع تين هاغ 59 مباراة سجل فيها 3 أهداف وصنع 4.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت وسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة إن لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ وافق على الانتقال من برشلونة إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وبحسب صحيفة ”سبورت“ فإن صفقة انتقال فرينكي دي يونغ إلى أولد ترافورد تقترب من الحسم بعدما منح اللاعب الموافقة على العملية بعد أسابيع قليلة من العديد من الشكوك.

ووفقا للصحيفة فقد كانت بيئة اللاعب تنتظر تلقي عروض أخرى من بايرن ميونخ أو باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي على سبيل المثال، لكن السعر الذي حدده برشلونة – بحد أدنى 80 مليون يورو – لم يسهل عليهم الدخول في الصفقة.

كما نقلت الصحيفة الإسبانية عن صحيفة ”ذا أتلتيك“ البريطانية أن اللاعب الهولندي أظهر بالفعل استعداده للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر يونايتد بشكل خاص.

من جهته يدرك النادي الإنجليزي بالفعل هذا الاستعداد والآن سيكون الأمر يتعلق بالتوصل إلى اتفاق اقتصادي مع برشلونة لإضفاء الطابع الرسمي على العملية.

ورغم ذلك أوضحت ”ذا أتلتيك“ أن مانشستر يونايتد متردد في دفع مبلغ 80 مليون كمبلغ ثابت، وهو الذي سيطالب به برشلونة لفتح الباب أمام رحيل الهولندي، وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإنجليزي يعتقد أن هذا الرقم خارج السوق.

وأكدت أن برشلونة غير مرن بشأن تكلفة الصفقة خاصة أن البلوغرانا دفع 75 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب صيف عام 2019 من أياكس أمستردام الهولندي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد يتكهن بأن قيمة فرينكي دي يونغ 60 مليون يورو لكنها أكدت أن برشلونة لن يسمح بإتمام الصفقة بهذا المبلغ ويصر على الحصول على 80 مليون يورو، ما سيجعلها واحدة من أكبر الصفقات في السوق الصيفي.

وفي حال إتمام الصفقة فإن دي يونغ البالغ من العمر 25 عاما سيعمل مجددا مع مواطنه إيريك تين هاغ، بعد أن عملا سويا في أياكس أمستردام الهولندي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن فرينكي دي يونغ لعب مع تين هاغ 59 مباراة سجل فيها 3 أهداف وصنع 4.

وسبق أن تردد أن دي يونغ متردد بشأن الانتقال إلى أولد ترافورد لأن مانشستر يونايتد سيشارك في الدوري الأوروبي وليس في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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