سبورت: فرينكي دي يونغ يوافق على الانتقال إلى مانشستر يونايتد

قالت وسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة إن لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ وافق على الانتقال من برشلونة إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وبحسب صحيفة ”سبورت“ فإن صفقة انتقال فرينكي دي يونغ إلى أولد ترافورد تقترب من الحسم بعدما منح اللاعب الموافقة على العملية بعد أسابيع قليلة من العديد من الشكوك.

🎥 السوبر دي يونغ يفتتح التسجيل لبرشلونة بعد تمريرة ولا أروع من المخضرم داني ألفيش 🥅⚽️#إرم_سبورت | #الدوري_الاسباني | #برشلونه_غرناطه | #LaLiga pic.twitter.com/O2fSGGOdnV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 8, 2022

ووفقا للصحيفة فقد كانت بيئة اللاعب تنتظر تلقي عروض أخرى من بايرن ميونخ أو باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي على سبيل المثال، لكن السعر الذي حدده برشلونة – بحد أدنى 80 مليون يورو – لم يسهل عليهم الدخول في الصفقة.

كما نقلت الصحيفة الإسبانية عن صحيفة ”ذا أتلتيك“ البريطانية أن اللاعب الهولندي أظهر بالفعل استعداده للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر يونايتد بشكل خاص.

من جهته يدرك النادي الإنجليزي بالفعل هذا الاستعداد والآن سيكون الأمر يتعلق بالتوصل إلى اتفاق اقتصادي مع برشلونة لإضفاء الطابع الرسمي على العملية.

ورغم ذلك أوضحت ”ذا أتلتيك“ أن مانشستر يونايتد متردد في دفع مبلغ 80 مليون كمبلغ ثابت، وهو الذي سيطالب به برشلونة لفتح الباب أمام رحيل الهولندي، وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإنجليزي يعتقد أن هذا الرقم خارج السوق.

وأكدت أن برشلونة غير مرن بشأن تكلفة الصفقة خاصة أن البلوغرانا دفع 75 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب صيف عام 2019 من أياكس أمستردام الهولندي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد يتكهن بأن قيمة فرينكي دي يونغ 60 مليون يورو لكنها أكدت أن برشلونة لن يسمح بإتمام الصفقة بهذا المبلغ ويصر على الحصول على 80 مليون يورو، ما سيجعلها واحدة من أكبر الصفقات في السوق الصيفي.

لوك دي يونغ يسجل أول أهدافه مع برشلونة✅#برشلونه_ليفانتي

pic.twitter.com/AH4mUE6EsA — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 26, 2021

وفي حال إتمام الصفقة فإن دي يونغ البالغ من العمر 25 عاما سيعمل مجددا مع مواطنه إيريك تين هاغ، بعد أن عملا سويا في أياكس أمستردام الهولندي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن فرينكي دي يونغ لعب مع تين هاغ 59 مباراة سجل فيها 3 أهداف وصنع 4.

وسبق أن تردد أن دي يونغ متردد بشأن الانتقال إلى أولد ترافورد لأن مانشستر يونايتد سيشارك في الدوري الأوروبي وليس في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.