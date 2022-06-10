ديلي ميل: رحيم ستيرلينغ يضع شروطه قبل الموافقة على عرض تشيلسي

يرغب تشيلسي في التعاقد مع الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي، لكن على النادي اللندني أن يثبت أنه سيناسب طموح جناح ليفربول السابق.

وبرز نجم مانشستر سيتي البالغ من العمر 27 عامًا، باعتباره صفقة بارزة لملاك تشيلسي الجدد بعد استحواذهم على النادي اللندني مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني.

ديلي ميل: ريال مدريد وتشيلسي يفكران في التعاقد مع رحيم سترلينغ https://t.co/6HdleGDacr pic.twitter.com/JgnJF701wH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 9, 2022

ويدخل سترلينغ الأشهر الـ 12 الأخيرة في عقده الحالي مع مانشستر سيتي وهو منفتح على كافة الخيارات المطروحة، لكنه يريد اللعب بانتظام قبل شهور من انطلاق كأس العالم 2022 في قطر نهاية العام الحالي.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية في تقرير حصري، إن سترلينغ لا يريد الجلوس على مقاعد البدلاء ويتوق إلى المنافسة على الألقاب، إذا كان سيغادر البطل مانشستر سيتي.

وعلى الرغم من أنه شارك أساسيًا في 32 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي، فقد غاب عن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، والمباراة الأخيرة الحاسمة في الموسم ضد أستون فيلا.

كما أن انضمام المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند والأرجنتيني جوليان ألفاريز سيجعل المنافسة على المراكز الهجومية أكثر صعوبة بالنسبة للدولي الإنجليزي.

ويعتقد المالكون الأمريكيون الجدد لتشيلسي، أن صفقة رحيم سترلينغ ستكون مهمة للنادي بعد أشهر من الاضطرابات.

وعلى الرغم من أنه على وشك بدء العام الأخير من عقده، فإن سترلينغ لا يزال يبلغ سعره حوالي 60 مليون جنيه إسترليني، وقد أجل كافة خططه بشأن مستقبله إلى ما بعد مشاركته مع إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، لكن بالطبع مطالبته بالمشاركة بانتظام مع أي فريق ينتقل له هي المحرك الأكبر لأي مفاوضات.

وأنفق مانشستر سيتي مبلغًا قياسيًا قدره 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع جاك غريليش الصيف الماضي، لكنه وجد صعوبة في الحصول على مكان بانتظام في تشكيلة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا.

هدف لإنكلترا!!!!!!! رحيم ستيرلينغ لم يرحم ألمانيا و يسجل الهدف الأول لإنكلترا 🔥#انكلترا_المانيا #يورو pic.twitter.com/1aRTqPpEWg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 29, 2021

ويتمتع الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي بحرية في التعامل مع فترة الانتقالات بعد رفع العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية بعد رحيل المالك السابق الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يكون لدى توخيل ميزانية بحوالي 200 مليون جنيه إسترليني لإنفاقها، لكن حجم المبيعات الإجمالي قد يكون أعلى إذا كان بإمكانه أيضًا بيع بعض اللاعبين.

ويملك تشيلسي جناحين مهاجمين، لكن بيع المغربي حكيم زياش ليجني أموالا إضافية للنادي اللندني ستدعمه خلال فترة الانتقالات الحالية.