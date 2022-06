ديلي ميل: رحيم ستيرلينغ يضع شروطه قبل الموافقة على عرض تشيلسي

يرغب تشيلسي في التعاقد مع الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي، لكن على النادي اللندني أن يثبت أنه سيناسب طموح جناح ليفربول السابق.

وبرز نجم مانشستر سيتي البالغ من العمر 27 عامًا، باعتباره صفقة بارزة لملاك تشيلسي الجدد بعد استحواذهم على النادي اللندني مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني.

ويدخل سترلينغ الأشهر الـ 12 الأخيرة في عقده الحالي مع مانشستر سيتي وهو منفتح على كافة الخيارات المطروحة، لكنه يريد اللعب بانتظام قبل شهور من انطلاق كأس العالم 2022 في قطر نهاية العام الحالي.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية في تقرير حصري، إن سترلينغ لا يريد الجلوس على مقاعد البدلاء ويتوق إلى المنافسة على الألقاب، إذا كان سيغادر البطل مانشستر سيتي.

وعلى الرغم من أنه شارك أساسيًا في 32 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي، فقد غاب عن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، والمباراة الأخيرة الحاسمة في الموسم ضد أستون فيلا.

🎯 Ederson Assist

🔥 Sterling Goal

⏪ #ThrowbackThursday to this goal that sealed a dramatic turnaround in the @ChampionsLeague…#MCFC | @ManCity | #ManCity pic.twitter.com/caGVegnNX6

— City Xtra (@City_Xtra) February 13, 2020