ليفربول ينتظر عرضا ثالثا من بايرن ميونخ لضم ساديو ماني لإكمال صفقة شراء نونيز

يتوقع ليفربول أن يقدم بايرن ميونخ عرضًا ثالثًا يتوافق مع تقييم النادي الإنجليزي لنجمه السنغالي ساديو ماني البالغ 42 مليون جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن هذا المبلغ سيسهم بالتأكيد في دفع قيمة التعاقد مع الأوروغواياني داروين نونيز مهاجم بنفيكا الذي سيكلف ليفربول 68 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 17 مليون جنيه إسترليني مكافآت.

ولا يزال مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع نونيز، لكنه وصف التقارير التي تفيد بأن إريك تين هاغ التقى وكيل اللاعب خورخي مينديز بأنها ”هراء“.

وأكد ليفربول أن ديفوك أوريغي، الذي سينضم إلى ميلان ولوريس كاريوس، الذي كان مسؤولا عن هدفين في خسارة فريقه أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2018 مع نهاية عقده في أخر الشهر الجاري، وأيضا شيي أوغو وبن وودبيرن أصغر هداف في تاريخ ليفربول سيغادرون جميعًا هذا الشهر.

ورفض ليفربول بالفعل عرضين من النادي البافاري للتعاقد مع ماني، وكان آخرهما بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني تم تقديمه يوم الأربعاء الماضي.

وتعامل ليفربول مع الأمر بالطريقة نفسها التي تلقوها في عطلة نهاية الأسبوع، ورفضها تمامًا مع الشعور بأن العرض كان ساخرًا.

ورفع بايرن ميونخ عرضه الأول من 21.5 مليون جنيه إسترليني إلى 23.5 مليون جنيه إسترليني، لكن المبلغ الآخر البالغ 6.5 مليون جنيه إسترليني لن يتم دفعه إلا إذا فاز ماني بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا في ملعب أليانز أرينا بالإضافة لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب خلال مدة عقده مع بطل البوندسليغا.

ويحاول بطل ألمانيا الحصول على 43 مليون جنيه إسترليني من برشلونة مقابل بيع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، ويعتقد ليفربول أن هذا الرقم يعكس قيمة ماني. ومن المثير للاهتمام أن العملاق الكتالوني مهتم أيضًا بمهاجم ساوثهامبتون السابق.

لكن من الواضح أن السنوات الست التي قضاها ماني في أنفيلد تقترب من نهايتها، حيث من المقرر أن يكون مهاجم أوروغواي البالغ من العمر 22 عامًا نونيز بديلًا له.

ومن المتوقع أن يحطم ليفربول رقمه القياسي البالغ 75 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه مقابل المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك في صفقة بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني لمهاجم بنفيكا.

وسيمثل نونيز إضافة نوعية أخرى إلى خط هجوم مليء بالفعل بالمواهب، بعد أن سجل 34 هدفًا في 41 مباراة في جميع المسابقات مع العملاق البرتغالي الموسم الماضي.

وأحرز اللاعب الأوروغوياني – الذي يعتبر مواطنه لويس سواريز المهاجم السابق لليفربول وزميله الدولي- ستة أهداف في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، من بينها هدفان في دور الثمانية ضد رجال فريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب.

ويحظى نونيز – الذي رفض عرضًا مغريًا من نيوكاسل يونايتد في يناير/كانون الثاني للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز – أيضًا باهتمام أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد.