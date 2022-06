رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (صور)

فاز محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب هذا العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه اليوم الخميس بينما نالت سام كير لاعبة تشيلسي جائزة السيدات.

وفاز صلاح، الذي تقاسم الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم مع سون هيونج-مين لاعب توتنهام هوتسبير، أيضا بالجائزة في موسم 2017/2018.

وسجل الدولي المصري البالغ عمره 29 عاما 31 هدفا في كل المسابقات مع ليفربول وساعد الفريق على الفوز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال صلاح: ”من الرائع الفوز بهذه الجائزة خاصة وأن التصويت يأتي من اللاعبين، تعتبر شهادة تقدير للمجهود الكبير الذي بذلته وتظهر لك أنك تحصل على ما عملت من أجله“.

وأضاف: ”لدي خزانة خاصة بالجوائز وأعمل دائما على التأكد من وجود مساحة لجائزة أخرى، أتخيل دائما أن الجوائز ستأتي“.

وأصبحت المهاجمة كير، التي تصدرت هدافي الدوري الممتاز للسيدات هذا الموسم، أول لاعبة أسترالية تفوز بهذه الجائزة.

وقالت كير، التي لعبت دورا رئيسيا في فوز تشيلسي بالثنائية المحلية: ”الفوز بهذه الجائزة شرف كبير لأنها تأتي بناء على تصويت الزميلات، أعتقد أنه أعلى تكريم لأي لاعبة والسعادة لا تسعني“.

واحتفظ فيل فودن ولورين هيمب ثنائي مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب ولاعبة من الشبان لهذا العام بينما حصل مدرب إنجلترا السابق روي هودجسون وهوب باول مدربة فريق برايتون آند هوف ألبيون للسيدات على جوائز تقديرية لمساهمتهما في اللعبة.

وقال هودجسون الذي أعلن اعتزاله الشهر الماضي بعد أكثر من 40 عاما في التدريب: ”لم أفز مطلقا بأي ألقاب كلاعب للأسف، لذلك من الجيد أن يتم تقديري من زملائي المحترفين، هذه الجائزة ستحظى بمكانة كبيرة عندي“.

ونال مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي، للموسم 2021/2022، بعدما حصد 93 نقطة من 38 مباراة متقدمًا بنقطة وحيدة عن ليفربول الثاني.

وكان هذا اللقب الثاني لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز والثامن منذ تأسيسه.

ومنذ انتقاله من روما إلى ليفربول صيف عام 2017 مقابل 44 مليون يورو سجل محمد صلاح مع الريدز 156 هدفا وصنع 63 في 254 مباراة في مختلف المسابقات، علما أن عقده ينتهي في يونيو 2023.

وفيما يلي تشكيلة العام في الدوري الإنجليزي بحسب رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية: