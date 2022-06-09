الدوري الإنجليزي يتبنى تدابير جديدة لتعزيز السلامة والتصدي لسوء سلوك الجماهير

قال الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه سيطبق تدابير جديدة لتعزيز السلامة للتصدي لسوء سلوك الجماهير قبل انطلاق الموسم المقبل، حيث وافقت الأندية بالإجماع على أن الفرق الزائرة ستوفر مشرفين إضافيين لمبارياتها خارج الأرض.

وتعرض السويدي روبن أولسن حارس أستون فيلا لهجوم أثناء احتفال مشجعي مانشستر سيتي بالفوز بلقب الدوري الممتاز باجتياح أرض ملعب الاتحاد الشهر الماضي.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2022

كما اجتاح مشجعو إيفرتون الملعب في جوديسون بارك بعد هدف الفوز المتأخر لدومينيك كالفرت لوين، وكذلك مع صفارة النهاية في الفوز 3/2 على كريستال بالاس الذي ضمن له البقاء في دوري الأضواء.

كما دخل باتريك فييرا مدرب بالاس في شجار مع مشجع عندما كان يسير باتجاه غرفة الملابس بعد صفارة النهاية، مما دفع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى فتح تحقيق.

وقالت رابطة الدوري إنها تأمل أيضًا بمعالجة مشكلة الألعاب النارية التي عطلت مباريات الموسم الماضي.

وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز: ”من الضروري أن يشعر الجميع بالأمان في المباراة“.

بعد واقعة باتريك فييرا.. الاتحاد الإنجليزي يحقق بتكرار حوادث اقتحام الملاعب https://t.co/OiJRQ6fbc4 pic.twitter.com/heE9iaTRzW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2022

وأضاف: ”يجب تذكير المشجعين بأنه من غير القانوني دخول أرض الملعب في أي وقت… هذه المنطقة، بشكل لا لبس فيه، مخصصة لكرة القدم، ولا يجب تحت أي ظرف من الظروف أن يخشى اللاعبون والمدربون ومسؤولو المباريات على سلامتهم“.

وتابع: ”بالإضافة إلى ذلك، شهدنا زيادة في استخدام الألعاب النارية والشماريخ، وكلاهما لا يعد جريمة جنائية فحسب، بل يمكن أن يتسبب في إصابات خطيرة“.

وقال ديفيد مويز مدرب وست هام يونايتد إن اقتحام الملاعب أصبح ”مشكلة“، بينما أضاف ميكل أرتيتا مدرب آرسنال أن الجماهير التي تجتاح الملاعب تشكل خطرًا على اللاعبين والأطقم الفنية.

وقالت الرابطة إنه كخطوة أولى، وافقت الأندية بالإجماع على أن توفر الأندية الزائرة مشرفين إضافيين للمباريات خارج الأرض من أجل تعزيز سلامة المشجعين.

وأضافت أنها ستعمل مع جميع الأطراف المعنية في اللعبة لمواصلة معالجة هذه القضية.

ونال مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي، للموسم 2021/2022، بعدما حصد 93 نقطة من 38 مباراة متقدمًا بنقطة وحيدة عن ليفربول الثاني.

وكان هذا اللقب الثاني لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز والثامن منذ تأسيسه.