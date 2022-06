الدوري الإنجليزي يتبنى تدابير جديدة لتعزيز السلامة والتصدي لسوء سلوك الجماهير

قال الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه سيطبق تدابير جديدة لتعزيز السلامة للتصدي لسوء سلوك الجماهير قبل انطلاق الموسم المقبل، حيث وافقت الأندية بالإجماع على أن الفرق الزائرة ستوفر مشرفين إضافيين لمبارياتها خارج الأرض.

وتعرض السويدي روبن أولسن حارس أستون فيلا لهجوم أثناء احتفال مشجعي مانشستر سيتي بالفوز بلقب الدوري الممتاز باجتياح أرض ملعب الاتحاد الشهر الماضي.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2022