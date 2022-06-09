ديلي ميل: ريال مدريد وتشيلسي يفكران في التعاقد مع رحيم سترلينغ

قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، إن ريال مدريد وتشيلسي يفكران في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي في السوق الصيفي.

ومن المتوقع أن يتقلص دور سترلينغ مع مانشستر سيتي بعد تعاقد الفريق مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند، وجوليان ألفاريز من ريفر بليت.

#إنكلترا_كرواتيا ⚽️🔥 ⚽️🥅 رحيم ستيرلينغ يوقع على أول هدف لإنكلترا بعد تمريرة عميقة بغاية الروعة من فيليبس#يورو2020 pic.twitter.com/vYmvNTN5g6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 13, 2021

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“، فإن العديد من الأندية تشعر أن سترلينغ منفتح على مغادرة مانشستر سيتي؛ لأنه يريد لعب عدد دقائق أكثر.

وأضافت أن تشيلسي أحد الفرق التي تحرص على التعاقد مع سترلينغ، إلى جانب اهتمام أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد بالتعاقد مع لاعب ليفربول السابق، حيث قد يفضل مانشستر سيتي بيع لاعبه لناد غير منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونخ سيكون وجهة محتملة لسترلينغ إذا فشلت صفقة تعاقد النادي البافاري مع المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول.

وينتهي عقد سترلينغ مع مانشستر سيتي في يونيو 2023؛ ما يعني أن فريق المدرب بيب غوارديولا قد يفضل بيعه هذا الصيف لتجنب خسارته مجانا بعد عام واحد، لكن النادي الإنجليزي قد يطلب ما يصل إلى 50-60 مليون جنيه إسترليني لبيع الدولي الإنجليزي.

هدف لإنكلترا!!!!!!! رحيم ستيرلينغ لم يرحم ألمانيا و يسجل الهدف الأول لإنكلترا 🔥#انكلترا_المانيا #يورو pic.twitter.com/1aRTqPpEWg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 29, 2021

وفي أكتوبر الماضي، اعترف سترلينغ البالغ من العمر 27 عامًا، أنه قد يغادر بسبب قلة مشاركاته، وأوقف المحادثات مع النادي حول مستقبله لمعرفة ما إذا كان الوضع قد تغير.

وعلى الرغم من بدئه أساسيا في 23 من 38 مباراة في الدوري الإنجليزي، فقد كان على مقاعد البدلاء في العديد من المباريات الرئيسية، بما في ذلك مباراتا ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وبحسب ”ديلي ميل“، فإنه يُعتقد أن توماس توخيل، مدرب البلوز، يعطي الأولوية للتعاقدات الدفاعية بعد رحيل أنطونيو روديغر وأندرياس كريستنسن في صفقات انتقال حر، لكنه يريد أيضا تعزيز الخط الهجومي.

وسجل سترلينغ 17 هدفا وصنع 9 في 47 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، علما أنه انتقل إلى الفريق صيف عام 2015 من ليفربول مقابل 63 مليون يورو.

وبالمجمل لعب سترلينغ 339 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل فيها 131 هدفا وصنع 95.