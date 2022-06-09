بلاتر ينفي تهمًا موجهة له بالفساد.. ويصف حصول بلاتيني على أموال بأنها "مستحقات متأخرة"

نفى الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر، ارتكاب مخالفات، خلال محاكمته بتهمة الاحتيال في سويسرا بجانب الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة، واشتكى من قيام وسائل الإعلام بالحكم عليه بشكل مسبق.

وقال بلاتر خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية في بيلينزونا إنه ”شيء غامض تمامًا بالنسبة له“ تواجدهما أمام المحكمة الجنائية.

وأشار بلاتر إلى أن مبلغ مليوني فرنك سويسري (مليونين و 70 ألف دولار) التي تم دفعها إلى بلاتيني، مرَّ بجميع الإجراءات القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف: ”إنه دين، دفع متأخر للرواتب“، إنها مسألة إدارية في الاتحاد، وسيتم التعامل معها وفقًا للقانون المدني“.

وأعرب بلاتر عن اندهاشه من الاستجواب الذي خضع له من قبل الادعاء العام في 2015 لادعاءات تتعلق بالاحتيال، ”هذه الصدمة استمرت 7 أعوام حتى الآن، والصدمة ما زالت قائمة“.

وأكد أنه تلقى بالفعل ”العقوبة القصوى“ خلال تلك الفترة ”كونه منبوذًا“ من العالم، مضيفًا: ”وسائل الإعلام أعطتني سجلًا إجراميًا“.

ويواجه الثنائي اتهامات تتعلق بالاحتيال على ”فيفا“ بشأن المبلغ الذي تم دفعه لبلاتيني على العمل الذي أنجزه بصفته مستشارًا للاتحاد الدولي بين عامي 1998 و2002 بجانب اتهامات أخرى.

وأكد بلاتر أنه بعد انتخابه رئيسًا لـ“فيفا“ في 1998، وافق على التعاون مع بلاتيني، مشيرًا إلى أن المسؤول الفرنسي السابق أخبره ”أنا أساوي مليونًا“.

وفي أغسطس/ آب 1999، تم الاتفاق على عقد يبدأ سريانه من بداية ذلك العام، براتب 300 ألف فرنك سويسري، وحينها أشار بلاتيني إلى أنه هذا ليس المبلغ الكامل الذي تم الاتفاق عليه، وقال له بلاتر: ”سنبحث ذلك في وقت لاحق“.

وفي 2011، بلغ مجموع مستحقات بلاتيني مليوني فرنك سويسري، علمًا بأن الرئيس السابق لـ“يويفا“ سيمثل أمام المحكمة، في وقت لاحق اليوم، قبل الاستماع إلى الشاهد الأول في القضية.

وكان من المقرر مثول بلاتر أمام المحكمة، أمس الأربعاء، في اليوم الأول من جلسات المحاكمة لكن جرى تأجيل ذلك نظرًا لشعوره بوعكة صحية.

وأكد المسؤولان السابقان براءتهما قبل جلسات المحاكمة التي تستمر 11 يومًا حتى 22 يونيو/ حزيران الجاري، علمًا بأن الحكم في القضية سيصدر في الثامن من يوليو/ تموز المقبل.