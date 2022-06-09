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رياضة

رابطة الدوري الإنجليزي تلغي صفقة للبث مع شبكة (Match TV) الروسية بسبب حرب أوكرانيا
تاريخ النشر: 09 يونيو 2022 13:03 GMT
تاريخ التحديث: 09 يونيو 2022 13:40 GMT

رابطة الدوري الإنجليزي تلغي صفقة للبث مع شبكة (Match TV) الروسية بسبب حرب أوكرانيا

كشفت مصادر إعلامية، أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ألغت عقدا للبث التلفزيوني مع شبكة (Match TV) التلفزيونية الروسية بسبب الغزو الروسي لأراضي

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المصدر: رويترز

كشفت مصادر إعلامية، أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ألغت عقدا للبث التلفزيوني مع شبكة (Match TV) التلفزيونية الروسية بسبب الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا المجاورة.

وقال مصدر وثيق الصلة لوكالة ”رويترز“ اليوم الخميس، إن الرابطة أبلغت أندية الدوري الممتاز بقرارها بإلغاء العقد اليوم الخميس خلال الاجتماع السنوي للرابطة.

وتصف موسكو الغزو بأنه ”عملية عسكرية خاصة“.

ووقعت الرابطة عقد البث الذي يستمر ستة أعوام وتبلغ قيمته 43 مليون جنيه إسترليني (53.91 مليون دولار) مع شبكة ماتش تيفي المملوكة لعملاق الطاقة الروسي جازبروم.

وكان من المقرر أن يبدأ سريان العقد مع بداية موسم 2022-2023.

وفي مارس/ آذار الماضي، أوقفت الرابطة عقدها مع شريك البث الروسي أوكو سبورت الذي كان من المقرر أن ينتهي العمل به في نهاية موسم 2021-2022.

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