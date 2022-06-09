لخلافة فرناندينيو.. كالفين فيليبس الهدف القادم لمانشستر سيتي

يتوقع ليدز يونايتد أن يختبر مانشستر سيتي تصميمه على الاحتفاظ بلاعب الوسط الدولي البالغ سعره 60 مليون جنيه إسترليني كالفين فيليبس بعد انتهاء فترة التوقف الدولية الأسبوع المقبل.

ويلعب لاعب الوسط الدولي البالغ عمره 26 عامًا حاليا مع المنتخب الإنجليزي في دوري الأمم الأوروبية، لكنه خرج من الملعب بسبب الإصابة خلال التعادل 1-1 مع ألمانيا يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يتعامل مانشستر سيتي، الذي حصد لقبه الرابع للدوري الممتاز في خمس سنوات، رسميًا مع منافسه المحلي بعد عودة فيليبس من مهمته مع المنتخب الإنجليزي.

ووضع بيب غوارديولا المدير الفني لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز نصب عينيه تأمين لاعب خط وسط جديد، ووضع فيليبس على رأس قائمة بدائل للقائد البرازيلي فرناندينيو الذي رحل عن الفريق.

وودّع البرازيلي الجماهير عقب آخر مباراة في الدوري والتي شهدت تتويج فريقه باللقب، حيث عاد إلى أتلتيكو باراناينسي بعد تسع سنوات في ملعب الاتحاد.

ويعتقد غوارديولا أن فيليبس يمتلك الصفقات الفنية والبدنية المثالية للقيام بدور فرناندينيو ومن المتوقع أن يتابعه سيتي عن كثب في الأسابيع المقبلة.

هل يستغل مانشستر سيتي "فرصة محمد صلاح"؟ https://t.co/1pV6EiHtZJ pic.twitter.com/c7bDOUXgzj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 1, 2022

وتعاقد ليدز يونايتد مع راسموس كريستنسن من ريد بول سالزبورغ في صفقة تصل قيمتها إلى 10 ملايين جنيه إسترليني، حيث قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن الدولي الدنماركي البالغ من العمر 24 عامًا غادر معسكر منتخب بلاده لاستكمال الفحص الطبي يوم الأربعاء، ووافق على عقد مدته خمس سنوات.

ورفض كريستنسن عرضا من بروسيا دورتموند للانضمام إلى مدربه السابق جيسي مارش، وقال ”إنه جزء كبير من قراري. أنا أتفق مع أسلوبه في كرة القدم“.

وقال خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي، إن فريقه ربما تعاقد مع إرلينغ هالاند وسيكون جوليان ألفاريز متاحا من ريفر بليت للموسم المقبل، لكن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بدأ في تعزيز صفوفه.

وتوصل سيتي لاتفاق للتعاقد مع المهاجم النرويجي هالاند من بروسيا دورتموند بداية من الأول من يوليو/ تموز المقبل، حيث سجل اللاعب البالغ عمره 21 عاما 86 هدفا في 89 مباراة مع النادي الألماني.

ووقع الدولي الأرجنتيني ألفاريز، الذي سجل ستة أهداف لريفر بليت في كأس ليبرتادوريس الشهر الماضي، لمدة خمسة أعوام ونصف العام في يناير/ كانون الثاني الماضي وظل المهاجم البالغ عمره 22 عاما في صفوف النادي الأرجنتيني على سبيل الإعارة حتى يوليو/تموز المقبل.

وقال المبارك للموقع الرسمي للنادي على الإنترنت ”أستطيع أن أؤكد أنه سيكون هناك المزيد من اللاعبين القادمين. نتطلع إلى تعزيز الفريق في المراكز التي نحتاج إلى تعزيز. كما تعلم، يغادر بعض اللاعبين كل موسم، ومن ثم يتعين علينا تحديث الفريق باستمرار. مرة أخرى، سننظر دائما في التحسين والتعزيز. أعتقد أننا أضفنا لاعبين مهمين للغاية بالفعل، لكنني أتوقع أننا سنفعل أكثر من ذلك. سنحاول التحرك بأسرع ما يمكن، لكنك تعلم كيف تسير فترة الانتقالات. ليست دائما تحت سيطرتنا بالكامل“.