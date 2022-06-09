لاعب منتخب أرمينيا يقذف الحكم المساعد خلال مباراة اسكتلندا ويفلت من العقاب

تمكن المنتخب الاسكتلندي من الفوز على منتخب أرمينيا 2-0 ضمن لقاءات المجموعة الأولى المستوى الثاني ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن أوكرانيا، وقد لعبا لقاء واحد، وأرمينيا لعبت لقاءين، فيما تحتل جمهورية إيرلندا المركز الأخير بصفر نقطة من مباراتين.

وسجل أنتوني رالستون في الدقيقة 28 وسكوت ماكينا في الدقيقة 40 هدفي منتخب اسكتلندا في لقاء شهد الجدل في الشوط الثاني بسبب تصرف لاعب منتخب أرمينيا أرمان هوفهانيسيان.

وفي بداية الشوط الثاني سجل سكوت ماكينا هدفا ثالثا في الدقيقة 48 بعد ركنية لعبها أندري روبينسون الظهير الأيسر لليفربول لتصل لزميله هاري سوتار الذي حولها لماكينا ليسجل هدفا احتسبه الحكم قبل أن يلغيه بداعي التسلل بعد تدخل تقنية حكم الفيديو.

واحتج لاعبو منتخب أرمينيا على حكم اللقاء النمساوي سيباستيان غيشمر الذي احتسب الهدف في البداية لكن مدافع المنتخب الأرميني أرمان هوفهانيسيان كان غاضبا بقوة وحمل قنينة مياه ورمى بها باتجاه الحكم المساعد لكنها لم تصبه لكونه كان في طريقه نحو منتصف الملعب بعد احتساب الهدف.

وأفلت لاعب منتخب أرمينيا أرمان هوفهانيسيان من العقاب رغم وجود تقنية حكم الفيديو التي لم تراجع لقطة رميه للحكم وهو ما أثار غضب اللاعبين السابقين لمنتخب اسكتلندا ألان هوتون وجيمس مكفادين.

وقال هوتون: ”لم ألاحظ ذلك، لا يمكنك فعل ذلك، إنه سيئ.. لقد رأى ذلك بوضوح. والشيء هو أنك ترى اللاعبين يشعرون بالإحباط ويرمون الأشياء على الأرض والقليل من الأمور، لكنه لا يجب أن تفلت من العقاب. إنه أمر فظيع ويجب أن يعاقب عليه“.

وأكد جيمس ماكفادين أن الكاميرات في كل مكان في الملعب ورصدت رمي الحكم بقنينة مياه وقال: ”إنه لأمر مدهش حتى التفكير في التقاط زجاجة ورميها على الحكم، لدينا كاميرات في كل مكان وكان يجب أن يشاهدوا ذلك“.

وأكمل المدافع الأرميني البالغ من العمر 28 سنة اللقاء دون الحصول على أي عقوبة ولا حتى بطاقة صفراء.