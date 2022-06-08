مانشستر يونايتد يعرض 80 مليون يورو للتعاقد مع دي يونغ

أصبح مستقبل فرينكي دي يونغ بعيدًا بشكل متزايد عن برشلونة، رغم إعلان رغبته مرارًا وتكرارًا بالاستمرار مع النادي الكتالوني كما شارك في جميع إعلانات النادي التي قدم فيها القمصان الجديدة للموسم المقبل، ومع ذلك فإن الواقع مختلف مامًا.

ويحتاج برشلونة بشكل كبير لخفض رواتب وأجور لاعبيه لجلب لاعبين جدد. ولاعب الوسط الهولندي الآن هو أحد أكثر اللاعبين أجرًا، والتخلص منه سيتيح لبرشلونة بعض الحرية في إبرام تعاقدات جديدة في فترة الانتقالات المقبلة.

ومانشستر يونايتد بقيادة الهولندي إيريك تين هاغ الأقرب للحصول على خدمات مواطنه دي يونغ، حيث كان المدير الفني السابق لأياكس أمستردام أول من اعتمد على اللاعب الشاب وكان سببًا في تألقه مع ناديه الهولندي.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن تين هاغ تحدث مع دي يونغ لإقناعه بأن يكون نجمه في يونايتد وأخبره أن طريقة اللعب بأكملها ستدور حوله، لأنه لاعب وسط محوري ومشاركته مضمونة باعتباره قائدًا للمشروع الجديد في ”أولد ترافورد“.

جريدة ماركا تؤكد أن مانشستر يونايتد تقدم بعرض رسمي إلى برشلونة الإسباني من أجل التعاقد مع فرانكي دي يونغ. مانشستر يونايتد طلب التعاقد مع اللاعب مقابل (60) مليون يورو بجانب 20 مليون يورو إضافات. برشلونة يدرس العرض المقدم لاستغلال المقابل المادي في تدعيم صفوفه بعدة صفقات. pic.twitter.com/jwDULR2WLX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 8, 2022

مناقشة رياضية

وقبل أيام قليلة، قال اللاعب نفسه إنه يشعر براحة أكبر مع أسلوب لعب المنتخب الهولندي مقارنة بالدور الذي كان عليه أن يلعبه في برشلونة. والدور الذي كان سيلعبه في مانشستر يشبه لدور في المنتخب الهولندي.

وبالإضافة إلى ذلك، فهو يعلم أنه يتعين عليه في برشلونة التنافس مع لاعب من المستحيل عمليًا الاستغناء عنه، هو سيرجيو بوسكيتس، والثقة التي يتمتع بها تشافي في زميله السابق لا شك فيها.

عرض يونايتد

بين الضغط الذي يمارسه تين هاغ وما سيواجهه الموسم المقبل في كامب نو، أصبح اللاعب واضحًا بشكل متزايد أن مستقبله بعيد عن كامب نو، إذ قام مانشستر يونايتد أيضًا بخطوة رسمية، وقدم عرضًا بقيمة 60 مليون يورو ثابتة بالإضافة إلى 20 متغيرات أخرى. وهي المبالغ التي تقترب من مطالبات برشلونة التي تدرس الاقتراح بجدية.

وفي برشلونة يدركون أنه يمكنهم الاستفادة من اللاعب الذي تم التعاقد معه مقابل 75 مليون يورو إذا باعه النادي الكتالوني بهذا المبلغ فسيقلل فاتورة الرواتب السنوية البالغة 40 مليون دولار، وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم سيحققون ربحًا يبلغ حوالي 50 مليون يورو في الميزانية العمومية مما سيقلل بشكل كبير من الخسائر التي نتجت عن ذلك.