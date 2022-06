ميرور: ليفربول غاضب من بايرن ميونخ بسبب عرضهم "الهزيل" لضم ساديو ماني

كشفت صحيفة ”ميرو“ عن وجود حالة غضب داخل إدارة نادي ليفربول تجاه نظرائهم في بايرن ميونخ الألماني، بسبب العرض الذي تقدموا به من أجل ضم السنغالي ساديو ماني، والذي وصفوه بـ“الهزيل“.

وأثيرت العديد من التكهنات الأيام الماضية بشأن إمكانية انتقال ماني إلى بايرن ميونخ، ولكن هناك رغبة من قبل ليفربول في الاحتفاظ بالسنغالي حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2023.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن ليفربول رفض عرض بايرن ميونخ الثاني والذي يقدر بنحو 30 مليون جنيه إسترليني فقط، مع بعض الحوافز الأخرى في حالة فوز اللاعب بالبطولات وتسجيل الأهداف وحصوله على الكرة الذهبية.

وتقدر قيمة ساديو ماني في سوق الانتقالات بنحو 42.5 مليون جنيه إسترليني في الوقت الحالي خاصة مع دخوله في الموسم الأخير مع ليفربول.

وقالت صحيفة ”ميرو“، إن ”هناك حالة غضب في ليفربول من بايرن ميونخ بسبب عرضهم الهزيل المقدم لأجل ساديو ماني“.

Full story here, including some juicy detail on Bayern’s bare-faced bid.

Munich sporting director Salihamidzic wants to visit Anfield for talks, but told in no uncertain terms absolutely no point in making the journey after such an ‘insulting’ offer.#LFChttps://t.co/RNSv9VmaVe

— David Maddock (@MaddockMirror) June 8, 2022