ميرور: ليفربول غاضب من بايرن ميونخ بسبب عرضهم "الهزيل" لضم ساديو ماني

كشفت صحيفة ”ميرو“ عن وجود حالة غضب داخل إدارة نادي ليفربول تجاه نظرائهم في بايرن ميونخ الألماني، بسبب العرض الذي تقدموا به من أجل ضم السنغالي ساديو ماني، والذي وصفوه بـ“الهزيل“.

وأثيرت العديد من التكهنات الأيام الماضية بشأن إمكانية انتقال ماني إلى بايرن ميونخ، ولكن هناك رغبة من قبل ليفربول في الاحتفاظ بالسنغالي حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2023.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن ليفربول رفض عرض بايرن ميونخ الثاني والذي يقدر بنحو 30 مليون جنيه إسترليني فقط، مع بعض الحوافز الأخرى في حالة فوز اللاعب بالبطولات وتسجيل الأهداف وحصوله على الكرة الذهبية.

وتقدر قيمة ساديو ماني في سوق الانتقالات بنحو 42.5 مليون جنيه إسترليني في الوقت الحالي خاصة مع دخوله في الموسم الأخير مع ليفربول.

وقالت صحيفة ”ميرو“، إن ”هناك حالة غضب في ليفربول من بايرن ميونخ بسبب عرضهم الهزيل المقدم لأجل ساديو ماني“.

Full story here, including some juicy detail on Bayern’s bare-faced bid. Munich sporting director Salihamidzic wants to visit Anfield for talks, but told in no uncertain terms absolutely no point in making the journey after such an ‘insulting’ offer.#LFChttps://t.co/RNSv9VmaVe — David Maddock (@MaddockMirror) June 8, 2022

وأضافت: ”سيتم إبلاغ المدير الرياضي للبايرن، حميديتش، بأنه غير مرحب به في النادي في ظل قيام ناديه بتقديم مثل هذه العروض المهينة، وأنه لا جدوى إطلاقاً من رحلته لليفربول“.

وأشارت: من الأسباب المضحكة في هذا العرض، هو أنه لم يكن هناك سوى فائز أفريقي واحد بالكرة الذهبية، في كامل تاريخ الجائزة الذي يصل إلى 66 عامًا“.

وأخبر المدير الرياضي الجديد لنادي ليفربول، جوليان وارد، بايرن ميونخ أنه لا فائدة من أي مفاوضات بين الطرفين إلا إذا كانت جدية وبعرض لا يقل عن قيمة ماني التسويقية.

واعتبر ليفربول عرض باين ميونخ الثاني ”مضحك“، وبالتالي، تم رفضه من قبل إدارة النادي الإنجليزي، حيث كانت تفاصيله 23.5 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 6.5 مليون جنيه إسترليني حوافز أخرى.

More on the news that Liverpool have rejected a second bid from Bayern Munich for Sadio Mane. ❌❌ pic.twitter.com/ja9XqIGJAn — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 8, 2022

وكان النجم السنغالي قد تراجع بدوره عن تصريحاته الأخيرة التي أثارت الجدل بين جماهير ليفربول بشأن رغبته في الرحيل، مؤكدا أنه كان ”يمزح“.

وشدد ماني: ”ليفربول هو فريق أحترمه كثيرا، الجماهير احتضنتني منذ اليوم الأول. أما بالنسبة لمستقبلي مع الفريق فسنرى لاحقا ماذا سيحصل“.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب السنغالي مع ليفربول في صيف 2023، مع العلم أنه لا يوجد أي اتفاق بشأن التجديد.