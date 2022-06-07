الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب (أليانز أرينا)؛ لمتابعة اللقاء المرتقب بين منتخب ألمانيا وضيفه إنجلترا في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالتصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام في نفس الجولة مواجهة أخرى تجمع بين منتخبي إيطاليا والمجر.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ألمانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، في السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (أليانز أرينا) في الساعة التاسعة و45 دقيقة، مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

ولن تذاع المباراة على أي قناة عربية حتى الآن.

ترتيب المجموعة

يتصدر منتخب المجر منافسات المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على إنجلترا في الجولة الأولى بنتيجة 1-0.

ويحتل منتخبا إيطاليا وألمانيا المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة بعدما تعادلا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى، بينما يقبع منتخب إنجلترا في المركز الأخير.

تاريخ المواجهات

بدأت مواجهات المنتخبين يوم 10 مايو 1930 بلقاء ودي انتهى بالتعادل بنتيجة 3-3 ولكن أول مواجهة رسمية كانت في نهائي كأس العالم 1966 وفاز منتخب إنجلترا بنتيجة 4-2.

وتقابل المنتخبان في ربع نهائي كأس العالم 1970 وفاز منتخب ألمانيا بنتيجة 3-2 ثم تجدد الموعد في تصفيات أمم أوروبا 1972 وفاز منتخب ألمانيا بنتيجة 3-1 وتعادلا دون أهداف.

وتقابل المنتخبان أيضًا في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 1982 وتعادلا دون أهداف ثم تفوق منتخب ألمانيا في نصف نهائي نسخة مونديال 1990 بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل بنتيجة 1-1.

وجدد المنتخب الألماني تفوقه في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية 1996 بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد التعادل بنتيجة 1-1.

وفاز منتخب إنجلترا بنتيجة 1-0 في أمم أوروبا 2000 ثم تقابلا في تصفيات كأس العالم 2002 وفاز منتخب ألمانيا بنتيجة 1-0، ثم تفوق المنتخب الإنجليزي بنتيجة 5-1 في ألمانيا.

وفاز منتخب ألمانيا بنتيجة 4-1 في ثمن نهائي كأس العالم 2010، ثم تقابلا في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية الأخيرة وفاز منتخب إنجلترا بنتيجة 2-0.

أسلحة ألمانيا

يتطلع منتخب ألمانيا بقيادة مديره الفني هانز فليك لتحقيق الفوز وتعويض التعادل الأخير أمام إيطاليا.

وقال هانز فليك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه يسعى لتحقيق الفوز على حساب إنجلترا بعد أن خرج بالتعادل أمام إيطاليا، مؤكدًا أن المنافسة في هذه المجموعة صعبة للغاية.

وأكد أن المنتخب الإنجليزي يضم العديد من اللاعبين المتميزين القادرين على صناعة الفارق، موضحًا أن هناك تحسنًا في أداء المانشافت، لكنه يسعى للمزيد من التطور.

ويعتمد منتخب ألمانيا على تشكيلته التي تضم: حارس المرمى مانويل نوير وأمامه رباعي خط الدفاع تيلو كيرير ونيكلاس سولي وأنتونيو روديجر ودافيد راوم.

ويقود خط الوسط جوشوا كيميتش وبجواره إلكاي جوندوجان وجمال موسيالا، وفي الهجوم توماس مولر وخلفه سيرجي جنابري وكاي هافيرتز.

أوراق إنجلترا

يبحث أيضًا منتخب إنجلترا عن حسم الانتصار على حساب ألمانيا بعد الخسارة المباغتة أمام المجر.

وقال غاريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا قبل المباراة، إن المجموعة ازدادت صعوبة بعد مفاجأة المجر بالجولة الأولى، موضحًا أن مواجهة ألمانيا دائمًا قوية؛ لأن المنتخب الألماني من أقوى منتخبات العالم.

ويعتمد منتخب إنجلترا على تشكيلة تضم حارس المرمى جوردان بيكفورد، وأمامه ثلاثي الدفاع كايل ووكر وجون ستونز وهاري ماغواير.

ويقود خط الوسط كالفن فيليبس وبجواره ديكلان رايس، ويمينًا رايس جيمس، ويسارًا بوكايو ساكا، بينما يقود الهجوم هاري كين وبجواره رحيم سترلينغ وجاك جريليش.

وقال هاني رمزي مدافع فيردر بريمن الألماني الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون صعبة وخارج التوقعات بين المنتخبين.

وأكد رمزي أن منتخب ألمانيا لا يزال في مرحلة تجديد الدماء مع فليك، موضحًا أن المنتخب الإنجليزي يبدو أكثر استقرارًا بعدما قضى سنوات مع ساوثغيت ولا يزال مدربه الحالي؛ وهو الأمر الذي يزيد قوة الأسود الثلاثة.