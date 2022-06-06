ساوثغيت: منتخبا ألمانيا والبرازيل المعيار للمنتخبات التي تحرز الألقاب الكبرى بشكل ثابت

قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا، اليوم الإثنين، إن ألمانيا والبرازيل ما زالا المعيار لفريقه، ورحب بمواجهة ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في ميونخ، غدا الثلاثاء.

وقاد ساوثغيت إنجلترا إلى الدور نصف النهائي بكأس العالم 2018، والفوز على ألمانيا في بطولة أوروبا العام الماضي قبل الخسارة أمام إيطاليا بركلات الترجيح في النهائي.

ساوثغيت يخشى من تصرفات جماهير إنجلترا قبل مواجهة ألمانيا https://t.co/1kjdcy05dM pic.twitter.com/i1jg84e0Jo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 6, 2022

وأشار المدرب الإنجليزي إلى أن فريقه بحاجة للفوز بشكل ثابت على المنتخبات الكبيرة مع استعداده لكأس العالم في قطر، في نوفمبر تشرين الثاني.

وأبلغ ساوثغيت الصحفيين: ”بالنسبة لي فألمانيا والبرازيل ما زالا هما المعيار فيما يتعلق بالمنتخبات التي تحرز الألقاب الكبرى بشكل ثابت“.

وأضاف: ”البعض يتحدث عن فوز إنجلترا 5/1 (على ألمانيا في 2001)، لكن في النهاية بلغت ألمانيا نهائي كأس العالم على خلفية هذه التصفيات“.

وأضاف: ”يجب احترام ما فعله (منتخب ألمانيا) وما تفعله (ألمانيا) كدولة. هذه هي العقلية التي نحاول تطبيقها. نحن نحاول بلوغ الأدوار المتقدمة في البطولات، ومواجهات مثل مباراة الغد رائعة لنا، إنه الاختبار الذي نحتاجه بالتحديد“.

إنجلترا تسقط أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية https://t.co/F6un3QxY17 pic.twitter.com/FsFbSr3fWa — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 4, 2022

وخسرت إنجلترا 0/1 أمام المجر لأول مرة في 60 عاما، يوم السبت، ويتطلع ساوثغيت لرد فعل من لاعبيه.

وقال ساوثغيت: ”إنه مقياس رائع، المباراة التالية هي الأصعب دائما. لن تحدد موقفنا بعد ستة أشهر. الفوز لا يعني أننا سنكون بحالة جيدة في غضون خمسة أشهر. سيحدث الكثير في تلك الفترة“.

وأوضح: ”ومع ذلك، أحد أصعب التحديات التي واجهتنا كانت بلوغ الدور قبل النهائي، لكن كان الأمر يتعلق بما إذا كان بإمكاننا التغلب على الفرق الكبيرة. منذ ذلك الحين، فزنا في إسبانيا، وهزمنا بلجيكا في ويمبلي، وتغلبنا على ألمانيا“.

وتابع: ”بدأنا في تحقيق هذه النتائج وعلينا فقط مواصلة ذلك“.

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وبعد المواجهة ضد ألمانيا على ملعب أليانز أرينا ستعود إنجلترا لمواجهة إيطاليا، يوم السبت، ثم المجر في 14 يونيو حزيران.

وكان منتخب ألمانيا قد فاز 4/1 على إنجلترا في دور الـ16 من كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، علما أن اللقب الوحيد لإنجلترا في كأس العالم جاء على حساب ألمانيا بالفوز 4/2 في المباراة النهائية لنسخة 1966.