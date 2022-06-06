سبورت: رافينها يرفض عرض ليفربول ويريد الانتقال إلى برشلونة

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الإثنين، إن الجناح البرازيلي رافينها لاعب ليدز يونايتد يعطي الأولوية للانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، على حساب ليفربول.

وأوضحت صحيفة ”سبورت“ أن رغبة رافينها الكبيرة تحولت إلى هوس، حيث لا يريد سوى الانتقال إلى برشلونة واللعب له الموسم المقبل.

سبورت الكتالونية تؤكد أن البرازيلي رافينها لاعب ليدز يونايتد رفض عرض ليفربول ويبذل كل جهده من أجل أن ينضم إلى برشلونة pic.twitter.com/OrCECteVIS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 6, 2022

وذكرت الصحيفة أن هذا السبب دفع رافينها ووكيله البرتغالي ديكو، لاعب برشلونة السابق، لرفض عرض من ليفربول للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.

وارتبط ليفربول بالتعاقد مع رافينها لتعويض الرحيل المحتمل لنجمه السنغالي ساديو ماني الذي يتردد أنه يريد الانتقال إلى بايرن ميونخ هذا الصيف رغم تبقي عام في عقده في أنفيلد.

وقالت ”سبورت“ إن ليفربول يتمتع بقوة مالية أكبر بكثير من برشلونة وسيكون على استعداد لوضع لاعبه الياباني تاكومي مينامينو في الصفقة، وهو الأمر الذي قد يعجب ليدز يونايتد اقتصاديا.

وأكدت الصحيفة أن ماتيو أليماني المدير الرياضية لبرشلونة سيسافر هذا الأسبوع لاستئناف المحادثات مع ليدز يونايتد الذي يطلب 65 مليون يورو للسماح برحيل اللاعب البرازيلي.

Raphinha 🤝 Scoring against Everton pic.twitter.com/KlmHlz2f3y — Leeds United (@LUFC) August 21, 2021

وانتقل رافينها من رين الفرنسي إلى ليدز يونايتد في أكتوبر 2020 مقابل 18 مليون يورو ويرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى يونيو 2024.

ونجح ليدز يونايتد في تجنب النزول إلى دوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الثانية)، وقالت وسائل إعلام إن النادي الإنجليزي كان سيضطر لبيع اللاعب مقابل 25 مليون يورو فقط لو نزل.

وشارك رافينها الموسم الحالي في 36 مباراة مع ليدز يونايتد، سجل فيها 11 هدفا، وصنع 3، وبالمجمل لعب للفريق 67 مباراة سجل فيها 17 هدفا، وصنع 12.

Raphinha sending Gary Cahill back to Bolton last night 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 📹 @LUFC pic.twitter.com/5VMljjOCDL — Footy Accumulators (@FootyAccums) February 9, 2021

ويريد برشلونة التعاقد مع البرازيلي رافينها لتعويض الرحيل المتوقع للجناح الفرنسي عثمان ديمبلي الذي فشلت كل المحاولات، حتى الآن، في إقناعه بالبقاء في الكامب نو، حيث ينتهي عقده في 30 يونيو الحالي.

وقالت صحيفة ”سبورت“ إن ديمبلي سينتقل إلى تشيلسي، وسيوقع عقدا لمدة 4 مواسم، وأضافت الصحيفة أن تشيلسي تفوّق على باريس سان جيرمان، ويقترب من التعاقد مع ديمبلي.

وأكدت أن العلاقة القديمة بين الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، هي مفتاح انتقال ديمبلي إلى ستامفورد بريدج؛ حيث سبق أن أشرف توخيل على تدريب ديمبلي في بروسيا دورتموند.