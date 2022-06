ذا أثليتيك: ليفربول قدم أضخم عقد مالي في تاريخ النادي لتجديد عقد محمد صلاح

كشفت صحيفة ”ذا أثليتيك“ أن مسؤولي ليفربول قدموا عرضا وصفوه بالأضخم في تاريخ النادي، من أجل تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح، المنتهي في يونيو 2023.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم المصري في صيف 2023، دون وجود لأي اتفاق بشأن التجديد، حتى الآن.

ودخلت إدارة ليفربول في مفاوضات طويلة الأمد مع محمد صلاح، عبر الأشهر الماضية، من أجل التوصل إلى اتفاق حول التجديد ولكن دون جدوى بسبب الاختلاف بين الطرفين حول الراتب المالي.

وتسبب ذلك الأمر في انتشار الغموض حول مستقبل صلاح وإمكانية لجوء ليفربول إلى بيعه هذا الصيف بدلًا من احتمالية رحيله مجانًا نهاية الموسم المقبل.

وألقى الصحفي بالجريدة، أوليفر كي، الضوء على الأزمة التي تواجه ليفربول الفترة الحالية باحتمالية رحيل أبرز ثنائي في الفريق وهما السنغالي ساديو ماني، الذي تدور حوله الأحاديث بقرب انتقاله إلى بايرن ميونخ، ومحمد صلاح، الذي يواجه أزمة في تجديد عقده بسبب مطالبه المالية.

وقال تقرير الصحيفة: ”ساد القلق بشأن مستقبل صلاح وماني في ليفربول طوال الأشهر الأخيرة من الموسم، وكان هناك أمل داخل آنفيلد بأن ينضموا إلى أليسون وترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان ديك وأندرو روبرتسون وفابينيو وجوردان هندرسون في توقيع عقود جديدة طويلة الأمد العام الماضي، لكن الصيف جاء وذهب دون حدوث أي جديد في أزمة اللاعبين، وأثبتت المفاوضات أنها معضلة كبيرة“.

🚨 NEW: Liverpool have offered Mo Salah more than any player in the club’s history, and that would probably be seen as enough were it not for the huge deals handed out elsewhere to Ronaldo, Varane, Grealish, Lukaku and Lionel Messi over the past 12 months. #awlive [the athletic] pic.twitter.com/hIquSJPkbh

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) June 6, 2022