ساوثغيت يخشى من تصرفات جماهير إنجلترا قبل مواجهة ألمانيا

حث غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، المشجعين المسافرين مع منتخب بلادهم على حسن التصرف عندما يواجه مضيفه الألماني في ميونخ، يوم الثلاثاء، قائلا إن أفعالهم قد يكون لها آثار سلبية على الفريق.

وذكرت تقارير أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يشعر بالقلق من أن تسفر مباراة دوري الأمم، والتي تعد أول مباراة كبيرة لإنجلترا خارج الديار في أربع سنوات، عن اشتباكات بين أنصار الجانبين.

وفي زيارة سابقة لمنتخب إنجلترا إلى ألمانيا في 2017 أدان الاتحاد الإنجليزي سلوك بعض المشجعين الذين شوهدوا وهم يؤدون تحية النازي.

وقال ساوثغيت للصحفيين ”الجهاز الفني يركز على أشياء تشتت انتباهه قليلا عن مهمته الرئيسة. نشعر بالحرج دائما عندما نسمع عن تصرفات مثلها؛ لأننا جميعا نمثل بلادنا.

”لا يسعنا سوى مواصلة توجيه الرسائل الصحيحة للجماهير، وأن ندعوها إلى حسن التصرف“.

وستقام مباراة إنجلترا على أرضها أمام إيطاليا، يوم السبت المقبل، دون مشجعين بعد العقوبة التي صدرت بحقها جراء المشاكل الجماهيرية التي شابت نهائي بطولة أوروبا 2020 بين المنتخبين في يوليو/ تموز الماضي.

وأضاف ساوثغيت ”نعلم أن الأضواء ستتركز علينا، لذلك نريد أن نخرج ونتحدث عن ليلة رائعة وكرة قدم جميلة وأجواء ساحرة“.

وكان من المفترض أن تقام المباراة التي خسرتها إنجلترا 1-صفر أمام المجر في بودابست يوم السبت خلف أبواب مغلقة بعد عقوبة صدرت على صاحب الضيافة بسبب تصرفات عنصرية من مشجعيه، لكن تم السماح للأطفال حتى سن 14 عاما، من المدارس وأكاديميات كرة القدم، بالحضور دون مقابل مع وجود مرافق بالغ معهم، طبقا لثغرة في لوائح الاتحاد الأوروبي (يويفا).

الفوز كان هو الأول لمنتخب المجر على إنجلترا منذ 60 عاما وبعد 15 مباراة تواجه خلالها الفريقان، إذ كان الفوز الأخير للمجر على إنجلترا يوم الـ31 من مايو من عام 1962 قبل 8 أعوام من ولادة ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا.

وتعرض منتخب إنجلترا للهزيمة للمرة الأولى بعد 22 مباراة.

وكانت الهزيمة الأخيرة لإنجلترا يوم الـ15 من نوفمبر 2020 أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية.

وسجل هدف المجر الوحيد دومينيك سزوبوسلاي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 66 ارتكبها ريس جيمس بعد دقيقة من دخوله كبديل بدلا من ترينت أليكساندر أرنولد.