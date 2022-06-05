ليفربول يرفض العرض الأول من بايرن ميونخ للتعاقد مع ساديو ماني

أشارت تقارير صحفية إلى أن ليفربول رفض العرض الأول من بايرن ميونخ للتعاقد مع الدولي السنغالي ساديو ماني الذي ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل.

وكتب الصحفي بول جويس الذي يعمل مراسلا في صحيفتي ”ذا تايمز وصنداي تايمز“ عبر حسابه على تويتر أن ليفربول رفض العرض الأول من النادي البافاري الذي يتضمن دفع 21 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى أربع ملايين اخرى تتوقف على بعض الإنجازات.

ساديو ماني: لم يحترموني في ليفربول.. وغالبية الشعب السنغالي يطالبني بالرحيل https://t.co/UCrF5ST8Ue pic.twitter.com/TDuGWxHhP4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 3, 2022

وترتبط الملايين الأربعة الاخرى على سبيل المثال في حال فوز بايرن ميونخ بطل البوندسليغا بلقب دوري أبطال أوروبا، بينما قال الصحفي الإنجليزي إن جيمس ميلنر في طريقه لتجديد عقده مع ليفربول.

وينتهى عقد ماني مع ليفربول في صيف عام 2023، وأصبح قريبا من الرحيل نحو فريق بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة سوف تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو.

وقال ماني البالغ عمره 30 عاما الشهر الماضي إنه سعيد في ليفربول ويحاول الاستمتاع بكل لحظة وسط تكهنات تربط المهاجم الدولي السنغالي باحتمال الانتقال مستقبلا إلى بايرن ميونخ.

ويحظى تأمين مستقبل ماني في النادي الإنجليزي بأهمية كبيرة للمدير الفني الألماني يورغن كلوب الذي قاد ليفربول لحصد ألقاب في الدوري الممتاز ودوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول حريص على استئناف مفاوضاته مع ماني بشأن تجديد عقده لمواجهة اهتمام بايرن ميونخ الساعي لاستبدال مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يرغب في الرحيل عن النادي البافاري الصيف الحالي.

كما أن سيرج غنابري قرر عدم تجديد عقده مع بايرن ميونخ وبالتالي سيفتقد النادي البافاري جهود لاعبين بارزين لذلك يحرص على التعاقد مع ماني.

وقالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية الأسبوع الماضي إن ماني وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع بايرن ميونخ رغم اهتمام باريس سان جيرمان وبرشلونة أيضًا. لقد تحدث ماني مباشرة إلى يوليان ناغلزمان المدير الفني لبايرن ميونخ.

وسيوقع ماني عقدا مع النادي البافاري لمدة ثلاث سنوات مع دخل سنوي يقدر بأكثر من 20 مليون يورو، لكن ”بيلد“ أكدت أن التفاوض بين الناديين سيحسم الصفقة.

ساديو ماني يرد على جدل تصريحاته بشأن الرحيل عن ليفربول: كنت أمزح https://t.co/aFmiUbh8XO pic.twitter.com/coY3zJLx2x — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2022

ويريد بايرن أن يدفع 30 مليون يورو بينما يطلب ليفربول 50 مليون يورو، لكن النادي البافاري يمكنه إضافة عشرة ملايين يورو اخرى في صورة مكافآت تتعلق بالأداء.

ويأمل بايرن تساهل ليفربول من أجل إتمام الصفقة وذلك بعد تساهله في صفقة انتقال الإسباني تياغو ألكانتارا عام 2020 (مثل ماني ، لاعب بايرن ميونخ السابق كان عقده مستمرا لمدة عام آخر) لينتقل بسلاسة إلى ليفربول مقابل مبلغ معقول (حوالي 30 مليون يورو).

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ماني، الذي انضم إلى ليفربول في 2016 وأحرز أكثر من 120 هدفا مع ليفربول، يفكر في ترك الفريق الذي يدربه كلوب بحثا عن تحد جديد.