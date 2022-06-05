والدة رونالدو تبكي أثناء مشاهدة نجلها يهز الشباك بالهدف الدولي رقم 117 (صورة)

بدت ”ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو“ والدة كريستيانو رونالدو قائد وهداف البرتغال تبكي أثناء مشاهدة نجلها البالغ من العمر 37 عامًا يسجل هدفين مع منتخب بلاده في مرمى سويسرا في دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح وليام كارفاليو أهداف البرتغال بعد ربع ساعة من البداية في المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الثانية في الدرجة الأولى قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو هدفين متتاليين في الدقيقتين 35 و40.

وسجل جواو كانسيلو الهدف الرابع للبرتغال في الدقيقة 68، لكن الأهم أن رونالدو رفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 117 هدفًا في صدارة هدافي المنتخبات.

وقالت محطة ESPN التلفزيونية إن رونالدو، وللعام 19 على التوالي، سجل مع منتخب بلاده وهو وربن كين فقط الذي حققا هذا الرقم.

لذلك بكت دولوريس عقب تسجيل رونالدو هدفه الشخصي الثاني والثالث للبرتغال في مرمى سويسرا لترفع رصيدها إلى 4 نقاط في الصدارة متفوقة بفارق الأهداف عن جمهورية التشيك التي تعادله بهدفين لمثلهما مع ضيفتها إسبانيا.

وكأنها مباراته الأولى.. رد فعل والدة كريستيانو رونالدو على أهداف الأسطورة البرتغالية خلال مواجهة سويسرا pic.twitter.com/ctkAPDUNJl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2022

وفي مارس/آذار الماضي، بات رونالدو أفضل هداف في منافسات كرة القدم للمحترفين بعدما وصل إلى 807 أهداف بعد تسجيل ثلاثية في الفوز 3-2 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُعد لقب الهداف التاريخي على مر العصور مثيرًا للجدل، ولا يحتفظ الاتحاد الدولي (الفيفا) بسجل رسمي، لكنه يقدر وصول المهاجم النمساوي-التشيكي جوزيف بيتسان إلى 805 أهداف خلال مسيرته التي امتدت من 1931 إلى 1955.

وقال الاتحاد التشيكي لكرة القدم إن مجموع أهداف بيتسان يبلغ 821 هدفًا بعد مراجعة الإحصاءات.

وسجل كل من البرازيليين بيليه، وروماريو، أكثر من 1000 هدف خلال مسيرتيهما، لكن هذه الإحصاءات تشمل مباريات للهواة، ومباريات غير رسمية إلى جانب مباريات ودية.

وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، سجل رونالدو هدفيه رقم 10 و11 في بطولة أوروبا (يورو 2020) بعدما هز شباك المجر مرتين في استاد بوشكاش في بودابست ليجتاز رقم ميشيل بلاتيني ويصبح الهداف التاريخي للمسابقة.

وعزز مهاجم مانشستر يونايتد سجله بعدما أصبح أول لاعب يشارك في بطولة أوروبا 5 مرات، كما أنه بات الأكثر مشاركة في عدد المباريات بالبطولة، حيث كانت المباراة أمام المجر رقم 22 منذ ظهوره الأول في 2004.