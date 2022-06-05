المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022

لحق منتخب ويلز بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد فوزه 1/0 على أوكرانيا اليوم الأحد في الملحق الأوروبي المؤهل إلى المونديال، على إستاد كارديف سيتي.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتسديدة من ضربة حرة ثابتة لعبها غاريث بيل، ولمست رأس آندريه يارمولنكو في الدقيقة 34.

فرحة واحتفالات ويلز بالتأهل لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم ♥️pic.twitter.com/ORq4blpPPK — SIR AHMED #14 (@midopido21) June 5, 2022

وضمن 30 من أصل 32 منتخبا التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وهذه ثاني مرة يتأهل فيها منتخب ويلز إلى كأس العالم حيث سبق أن شارك في نسخة 1958 في السويد وصل إلى ربع النهائي وخسر 0/1 أمام البرازيل.

وسيشارك منتخب ويلز في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإنجلترا.

وبتأهل ويلز إلى نهائيات كأس العالم 2022 من المؤكد أن يبحث غاريث بيل عن ناد جديد، حيث أعلن ريال مدريد رحيله بشكل رسمي ولا يرتبط حاليا بأي ناد ويمكنه الانتقال إلى أي ناد في صفقة انتقال حر.

ويتردد أن غاريث بيل الذي يبلغ من العمر 32 عاما بالانتقال إلى نادي كارديف سيتي الذي يلعب في دوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الثانية).

ومن المُنتظر أن يتم حسم المنتخبين المتبقيين في يونيو المقبل، عندما تُقام مباريات ملحق آسيا ضد أمريكا الجنوبية، وملحق أمريكا الشمالية ضد أوقيانوسيا.

وسيلعب منتخب الإمارات مع أستراليا في الملحق الآسيوي والفائز من هذه المواجهة سيلعب مع بيرو في ملحق آسيا وأمريكا الجنوبية.

بقيادة غاريث بيل، منتخب ويلز يتأهل ل #كأس_العالم للمرة الأولى منذ عام 1958، ويلز ستنضم إلى مجموعة أمريكا وانجلترا وإيران. pic.twitter.com/zlGjYiCADL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2022

كما سيلعب منتخب كوستاريكا مع نيوزيلندا في ملحق الكونكاكاف وأوقيانوسيا والفائز منها يتأهل إلى نهائيات كأس العالم2022.

وأُجريت قرعة كأس العالم 2022 في أبريل الماضي

وفيما يلي نتائج قرعة كأس العالم قطر 2022:

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – المتأهل من الملحق الأوروبي ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا – المتأهل من الملحق 1 (الإمارات ضد أستراليا vs بيرو) – الدنمارك – تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا – المتأهل من الملحق 2 (كوستاريكا ضد نيوزلندا) – ألمانيا – اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروغواي – كوريا الجنوبية.