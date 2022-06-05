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رياضة

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022
تاريخ النشر: 05 يونيو 2022 18:44 GMT
تاريخ التحديث: 05 يونيو 2022 19:50 GMT

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022

هذه ثاني مرة يتأهل فيها منتخب ويلز إلى كأس العالم حيث سبق أن شارك في نسخة 1958 في السويد وصل إلى ربع النهائي وخسر 0/1 أمام البرازيل.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

لحق منتخب ويلز بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد فوزه 1/0 على أوكرانيا اليوم الأحد في الملحق الأوروبي المؤهل إلى المونديال، على إستاد كارديف سيتي.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتسديدة من ضربة حرة ثابتة لعبها غاريث بيل، ولمست رأس آندريه يارمولنكو في الدقيقة 34.

وضمن 30 من أصل 32 منتخبا التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وهذه ثاني مرة يتأهل فيها منتخب ويلز إلى كأس العالم حيث سبق أن شارك في نسخة 1958 في السويد وصل إلى ربع النهائي وخسر 0/1 أمام البرازيل.

وسيشارك منتخب ويلز في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإنجلترا.

وبتأهل ويلز إلى نهائيات كأس العالم 2022 من المؤكد أن يبحث غاريث بيل عن ناد جديد، حيث أعلن ريال مدريد رحيله بشكل رسمي ولا يرتبط حاليا بأي ناد ويمكنه الانتقال إلى أي ناد في صفقة انتقال حر.

ويتردد أن غاريث بيل الذي يبلغ من العمر 32 عاما بالانتقال إلى نادي كارديف سيتي الذي يلعب في دوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الثانية).

ومن المُنتظر أن يتم حسم المنتخبين المتبقيين في يونيو المقبل، عندما تُقام مباريات ملحق آسيا ضد أمريكا الجنوبية، وملحق أمريكا الشمالية ضد أوقيانوسيا.

وسيلعب منتخب الإمارات مع أستراليا في الملحق الآسيوي والفائز من هذه المواجهة سيلعب مع بيرو في ملحق آسيا وأمريكا الجنوبية.

كما سيلعب منتخب كوستاريكا مع نيوزيلندا في ملحق الكونكاكاف وأوقيانوسيا والفائز منها يتأهل إلى نهائيات كأس العالم2022.

وأُجريت قرعة كأس العالم 2022 في أبريل الماضي

وفيما يلي نتائج قرعة كأس العالم قطر 2022:

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – المتأهل من الملحق الأوروبي ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا – المتأهل من الملحق 1 (الإمارات ضد أستراليا vs بيرو) – الدنمارك – تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا – المتأهل من الملحق 2 (كوستاريكا ضد نيوزلندا) – ألمانيا – اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروغواي – كوريا الجنوبية.

2022-06-2022-1

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