المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022

لحق منتخب ويلز بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد فوزه 1/0 على أوكرانيا اليوم الأحد في الملحق الأوروبي المؤهل إلى المونديال، على إستاد كارديف سيتي.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتسديدة من ضربة حرة ثابتة لعبها غاريث بيل، ولمست رأس آندريه يارمولنكو في الدقيقة 34.

وضمن 30 من أصل 32 منتخبا التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وهذه ثاني مرة يتأهل فيها منتخب ويلز إلى كأس العالم حيث سبق أن شارك في نسخة 1958 في السويد وصل إلى ربع النهائي وخسر 0/1 أمام البرازيل.

وسيشارك منتخب ويلز في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإنجلترا.

وبتأهل ويلز إلى نهائيات كأس العالم 2022 من المؤكد أن يبحث غاريث بيل عن ناد جديد، حيث أعلن ريال مدريد رحيله بشكل رسمي ولا يرتبط حاليا بأي ناد ويمكنه الانتقال إلى أي ناد في صفقة انتقال حر.

