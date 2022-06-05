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رياضة

ويلز تهزم أوكرنيا وتبلغ كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها
تاريخ النشر: 05 يونيو 2022 18:02 GMT
تاريخ التحديث: 05 يونيو 2022 18:15 GMT

ويلز تهزم أوكرنيا وتبلغ كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها

تأهلت ويلز إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في 64 عاما بعد فوزها 1-صفر على أوكرانيا في ملحق التصفيات الأوروبية اليوم الأحد. وحول أندريه يارمولنكو

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تأهلت ويلز إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في 64 عاما بعد فوزها 1-صفر على أوكرانيا في ملحق التصفيات الأوروبية اليوم الأحد.

وحول أندريه يارمولنكو تسديدة غاريث بيل بالخطأ في مرمى منتخب بلاده أوكرانيا في الدقيقة 34.

وكانت آخر مشاركة لويلز في كأس العالم 1958 في السويد عندما خسرت 1-صفر أمام البرازيل في دور الثمانية.

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