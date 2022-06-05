ويلز تهزم أوكرنيا وتبلغ كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها

تأهلت ويلز إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في 64 عاما بعد فوزها 1-صفر على أوكرانيا في ملحق التصفيات الأوروبية اليوم الأحد.

وحول أندريه يارمولنكو تسديدة غاريث بيل بالخطأ في مرمى منتخب بلاده أوكرانيا في الدقيقة 34.

غاريث بيل يسجل هدف من تسديدة صاروخية حولها يارمولينكو في الشباك#تصفيات_كاس_العالم_2022 #ويلز_اوكرانيا #Qatar2022pic.twitter.com/Tz2KjfPVcS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2022

وكانت آخر مشاركة لويلز في كأس العالم 1958 في السويد عندما خسرت 1-صفر أمام البرازيل في دور الثمانية.