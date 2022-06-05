ميرور: مانشستر يونايتد يسعى لضم إريكسن مجانا

كشفت تقارير صحفية في إنجلترا أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى إلى ضم الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي كان قد سقط مغشيا عليه بشكل مروع خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا قبل عام تقريبا.

ونشرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية تقريرا قالت فيه إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة مدربه الهولندي الجديد إريك تن هاغ يرغب بقوة في ضم لاعب خط الوسط، كما تردد أيضا أن من الممكن أن يعود إريكسن إلى توتنهام.

وكان إريكسن تعرض خلال مباراة الدنمارك وفنلندا في بطولة كأس الأمم الأوروبية، في 12 يونيو من العام الماضي، لسكتة قلبية سقط على إثرها مغشيا عليه في أرض الملعب خلال الشوط الأول من المباراة.

ولم يُسْمَح لإريكسن بعد شفائه بمواصلة اللعب في ناديه السابق انتر ميلان؛ وذلك بعد أن تم تركيب جهاز منظم لضربات قلبه، وانتقل اللاعب في فبراير إلى نادي برينتفورد الإنجليزي، ثم عاد إلى منتخب بلاده في مارس، وكان بين التشكيل الأساسي الذي لعب أمام منتخب فرنسا، الجمعة، في دوري الأمم الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إييك تين ها المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد نظر إلى إريكسن كخيار بديل إذا لم يوقع يونايتد مع فرينكي دي يونغ.

وينتهي عقد إريكسن قصير الأمد مع برينتفورد في نهاية هذا الشهر، ويتوق تين هاغ إلى تعزيز فريقه.

ووفقا للصحيفة، فإن لاعب خط وسط برشلونة فرينكي دي يونغ هو أحد الأهداف الرئيسية لليونايتد، لكن إريكسن هو خيار بديل إذا فشلت هذه الصفقة.

على الرغم من أن برشلونة سيكون على استعداد لبيعه مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، فإن دي يونغ ليس مقتنعا تماما بالتوجه إلى أولد ترافورد.

وسجل إريكسن هدفا واحدا، وقدم أربع تمريرات حاسمة في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انضمامه إلى برينتفورد في يناير.