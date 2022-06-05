ريتشارليسون يوضح سبب اشتباكه مع فينيسيوس في تدريبات منتخب البرازيل

كشف ريتشارليسون مهاجم منتخب البرازيل سبب اشتباكه مع فينيسيوس جونيور في تدريبات السامبا.

واشتبك ريتشارليسون وفينيسيوس جونيور في تدريبات البرازيل استعدادا لمواجهة اليابان وديا، غدا الإثنين.

https://twitter.com/giraltpablo/status/1533454471308754944

وبحسب الصحفي الأرجنتيني بابلو جيرالت فإن ريتشارليسون قال في تعليقه على الحادث: ”فينيسيوس قال إنني لا أستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا، التزمت الصمت. ثم قال إن الجميع ييالغ في أدائي، التزمت الصمت. ثم قال إن إيفرتون سيهبط الموسم المقبل، التزمت الصمت. لكنه قال بعد ذلك إن لوكاكو أفضل مني، ومن ثم حدث ما رأيتموه“.

وشوهد اللاعبان وهما يمسكان بقميصي بعضهما البعض مع بدء الخلاف، يوم السبت، قبل تدخل نيمار وداني ألفيس لفض الاشتباك بينهما.

وبحسب صحيفة ”ميرور“، فإن المشادة تأتي بعد أيام فقط من تصوير ريتشارليسون مهاجم إيفرتون وهو يهنئ فينيسيوس جونيور بفوزه بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، حيث سجل المهاجم الشاب هدف المباراة النهائية الوحيد على ليفربول، يوم 28 مايو، في باريس.

كما هنأ ريتشارليسون فينيسيوس عبر موقع ”إنستغرام“ بعد أن سجل ثنائية ضد ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنه من غير الواضح ما إذا كان الثنائي صديقان، وما إذا كان الخلاف بينهما أمر يدعو للقلق قبل أشهر من بداية كأس العالم في قطر، حيث لم يفز منتخب البرازيل بالمسابقة منذ 20 عاما.

وقدم فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 21 عاما، موسما مميزا مع ريال مدريد؛ حيث سجل النجم البرازيلي 22 هدفا، وقدم 20 تمريرة حاسمة في 52 مباراة، وقاد الميرنغي للتتويج بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

في حين سجل ريتشارليسون 11 هدفا، وصنع 5 في 33 مباراة مع إيفرتون، ونجح فريقه في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجا من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ومن المقرر أن يلعب منتخب البرازيل في المجموعة السابعة بكأس العالم، إلى جانب منتخبات: صربيا، وسويسرا والكاميرون.

ومنذ تتويجه بلقب كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان لم يحقق منتخب البرازيل اللقب العالمي، كما أن أي منتخب من منتخبات أمريكا الجنوبية لم يحقق اللقب منذ ذلك التاريخ، وخسر منتخب البرازيل نهائي مونديال 2014 أمام ألمانيا في البرازيل.