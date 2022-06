تين هاغ يبدأ مهامه مبكرا في مانشستر يونايتد للتخطيط للموسم المقبل

بدأ الهولندي إيريك تين هاغ، مهامه قبل المتوقع مع فريقه الجديد مانشستر يونايتد، منذ حوالي أسبوع، مستغلا نهاية مرحلة المدرب المؤقت الألماني رالف رانجنيك، والذي لم يتسلم مهمة المستشار الفني للفريق بسبب تسلمه تدريب منتخب النمسا.

وقرر المدرب الألماني عدم تفعيل الاتفاق مع إدارة مانشستر يونايتد بتسلم مهمة المستشار الفني بسبب تدريبه لمنتخب النمسا، وهو القرار نفسه الذي ساندته إدارة مانشستر يونايتد، وفتح الباب للمدرب الهولندي إيريك تين هاغ لتسلم مهامه مبكرا للإشراف على جميع الجوانب الخاصة بالاستعدادات للموسم المقبل.

وأدت التغييرات التي أحدثها مدير كرة القدم في النادي جون مورتوغ في الأشهر الأخيرة لسهولة التخلي عن مهمة الألماني رالف رانجنيك.

وبدأ تين هاغ مهمته مبكرا منذ توقيع عقده مع مانشستر يونايتد، وفي شهر أيار/مايو الماضي، عقد اجتماعا مع جون مورتوغ في أمستردام حيث ناقشا شروط الانتقال، ثم حول انتباهه الكامل للفريق الإنجليزي بعد نهاية آخر لقاء له رفقة أياكس في 15 أيار/ مايو الماضي.

وتعتقد إدارة مانشستر يونايتد، أن تين هاغ منح نفسه فرصة جيدة للبداية عكس الاسكتلندي ديفيد مويز الذي انتظر حتى 1 تموز / يوليوز بعد نهاية عقده مع إيفرتون، وربما كانت بداية المدرب الهولندي المبكرة عاملا مساعدا للتخلي عن رانجنيك.

