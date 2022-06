ساديو ماني يرد على جدل تصريحاته بشأن الرحيل عن ليفربول: كنت أمزح

حرص النجم السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، على تفسير تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلا بين جماهير ناديه، والتي تم تفسيرها بأنها رسالة واضحة لرغبته في الرحيل.

وينتهى عقد ساديو ماني مع ”الريدز“ في صيف عام 2023، وأصبح قريبا من الرحيل نحو فريق بايرن ميونخ الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية، في صفقة سوف تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو.

وكان ماني قد رد في مؤتمر صحفي لمنتخب السنغال، على رغبة جمهور بلاده في رحيله عن ليفربول والانتقال لناد آخر، قائلا: ”60 إلى 70% من السنغاليين يريدون رحيلي عن ليفربول. سأفعل ما يريدون (الرحيل عن ليفربول). سنرى قريبا“.

وحول هذه التصريحات، قال ماني عقب مواجهة بنين في تصفيات أمم أفريقيا، أمس السبت: ”ما قلته في المؤتمر ما كان إلا مُزاحًا وبعض الفكاهة، أعتقد أننا سنتوقف عند هذا الحد، أحترم ليفربول كثيرًا وجعلني جمهوره واحدًا منهم منذ اليوم الأول، أما بالنسبة لمستقبلي مع الفريق فسنرى لاحقا ماذا سيحدث“.

