ساديو ماني يرد على جدل تصريحاته بشأن الرحيل عن ليفربول: كنت أمزح

حرص النجم السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، على تفسير تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلا بين جماهير ناديه، والتي تم تفسيرها بأنها رسالة واضحة لرغبته في الرحيل.

وينتهى عقد ساديو ماني مع ”الريدز“ في صيف عام 2023، وأصبح قريبا من الرحيل نحو فريق بايرن ميونخ الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية، في صفقة سوف تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو.

وكان ماني قد رد في مؤتمر صحفي لمنتخب السنغال، على رغبة جمهور بلاده في رحيله عن ليفربول والانتقال لناد آخر، قائلا: ”60 إلى 70% من السنغاليين يريدون رحيلي عن ليفربول. سأفعل ما يريدون (الرحيل عن ليفربول). سنرى قريبا“.

وحول هذه التصريحات، قال ماني عقب مواجهة بنين في تصفيات أمم أفريقيا، أمس السبت: ”ما قلته في المؤتمر ما كان إلا مُزاحًا وبعض الفكاهة، أعتقد أننا سنتوقف عند هذا الحد، أحترم ليفربول كثيرًا وجعلني جمهوره واحدًا منهم منذ اليوم الأول، أما بالنسبة لمستقبلي مع الفريق فسنرى لاحقا ماذا سيحدث“.

Sadio Mane clarifies comments over Liverpool future in new interview 🗣️ https://t.co/sv1wfDm8oH — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) June 5, 2022

وأثارت تصريحات ماني جدلا كبيرا بين جماهير ليفربول، واعتبروها الإشارة الأوضح عن رحيل ماني عن ”الريدز“، خاصة مع انتشار الأخبار التي تشير لرغبة اللاعب بالانتقال إلى بايرن ميونخ.

وأصبح ساديو ماني الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، بعد تسجيله ”هاتريك“ في شباك بنين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ماني سجل قبل مباراة بنين 29 هدفا، ونجح في الوصول إلى 32 هدفا ليتخطى الهداف التاريخي للمنتخب السنغالي هنري كمارا صاحب الـ31 هدفا.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الـ 12 من تصفيات كأس الأمم الأفريقية بجانب كل من رواندا وموزمبيق وبنين.

وقاد ساديو ماني منتخب السنغال خلال العام الحالي للتتويج بكأس الأمم الأفريقية 2021 والتأهل لكأس العالم 2022.

Sadio Mané devient désormais seul meilleur buteur de l’histoire du Sénégal (32 buts). #Nianthio 🐐🇸🇳♥️ https://t.co/o5URqEd5ni — FSF (@Fsfofficielle) June 4, 2022

وفاز ماني مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس العالم للأندية ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي منذ عام 2019.

وأحرز اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، 16 هدفًا وصنع هدفين في 34 مباراة بالدوري الممتاز الموسم الماضي.