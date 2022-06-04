إنجلترا تسقط أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية

سقط منتخب إنجلترا أمام نظيره المجر، بهدف نظيف، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية، في المواجهة التي جمعت المنتخبين في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية، على ملعب بوشكاش آرينا.

وحصل منتخب المجر على ركلة جزاء في الدقيقة 66، تسبب بها ريس جيمس بعد نزوله بديلا في الدقيقة 62، ونجح دومينيك سوبوسلاي في تنفيذها بنجاح.

بتلك النتيجة، يتصدر منتخب المجر المجموعة برصيد 3 نقاط، لحين إقامة مباراة إيطاليا وألمانيا اليوم، بينما رصيد إنجلترا خالٍ من النقاط.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل، على أن تلتقي المجر مع إيطاليا في اليوم نفسه.

ووفقا لما ذكرته شبكة ”أوبتا“ لإحصائيات، فإن المجر حققت فوزها الأول على إنجلترا منذ مايو 1962، حيث انتصرت آنذاك على ”الأسود الثلاثة“ في كأس العالم.

وأوضحت أن ذلك الفوز جاء قبل ثماني سنوات و95 يومًا من ولادة مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت.

وأشارت إلى إنه بعد ذلك الفوز، خاضت المجر 15 مباراة أمام منتخب إنجلترا دون أي فوز، قبل اليوم.

وتعرض لاعبو منتخب إنجلترا لصيحات استهجان من مشجعي المجر خلال الجثو على الركبة في لقطة لمكافحة العنصرية قبل مباراة المنتخبين.

ولعبت المجر على أرضها مع إنجلترا في مباراة من المفترض أن تقام خلف الأبواب المغلقة بعد عقوبة من كل من الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا) بسبب تكرار التصرف بشكل عنصري خلال آخر زيارة للمنتخب الإنجليزي إلى بودابست في سبتمبر أيلول.

لكن الاتحاد المجري قال الشهر الماضي إنه سيسمح بحضور الأطفال المباراة في ملعب بوشكاش أرينا. ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي، يسمح للأطفال حتى سن 14 عاما، من المدارس وأكاديميات كرة القدم، بالحضور إلى المباراة دون مقابل بشرط اصطحابهم من شخص بالغ.

وهذا يعني السماح بحضور حوالي 40 ألف شخص مباراة يوم السبت، أغلبهم من الأطفال، وبعد النشيد الوطني للبلدين، جثا لاعبو إنجلترا على ركبهم في تصرف تسبب في إطلاق صيحات الاستهجان من المدرجات.

وكان غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا قد قال إنه ”مندهش“ من السماح لعدد كبير من المشجعين بحضور المباراة.