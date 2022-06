امرأة مغربية سبب اعتناق توماس بارتي نجم آرسنال للإسلام

كشف الغاني توماس بارتي، لاعب آرسنال، عن سبب دخوله الإسلام، مؤكدا أن الأمر يتعلق بصديقته المغربية الرائعة سارة بيلا.

وقال بارتي، الذي تحول اسمه إلى يعقوب أو ياكوبو، في مقطع فيديو إنه تحول للإسلام بسبب المرأة ولا حرج في ذلك.

وأضاف في الفيديو: ”لدي فتاة أحبها، لكن لا توجد مشكلة.. لقد نشأت مع مسلمين لذا في نهاية اليوم الأمر هو نفس الشيء“.

وفي احتفال قصير يوم الجمعة 3 يونيو 2022، مُنح لاعب الوسط لقب ”محيفلور“ الذي يُترجم إلى مدافع المنطقة التي ولد فيها.

وقال موقع pulse الغاني، إن بارتي أطلق مؤسسة للمساعدة في خلق فرص للشباب في منطقتي Odumase Krobo وAshaiman.

وانضم إلى لاعب خط وسط آرسنال بعض الأصدقاء والأحباء حيث تم إطلاق مؤسسة توماس بارتي (TPF) في سومانيا في يونيو/حزيران 2021.

