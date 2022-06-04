امرأة مغربية سبب اعتناق توماس بارتي نجم آرسنال للإسلام

كشف الغاني توماس بارتي، لاعب آرسنال، عن سبب دخوله الإسلام، مؤكدا أن الأمر يتعلق بصديقته المغربية الرائعة سارة بيلا.

وقال بارتي، الذي تحول اسمه إلى يعقوب أو ياكوبو، في مقطع فيديو إنه تحول للإسلام بسبب المرأة ولا حرج في ذلك.

وأضاف في الفيديو: ”لدي فتاة أحبها، لكن لا توجد مشكلة.. لقد نشأت مع مسلمين لذا في نهاية اليوم الأمر هو نفس الشيء“.

وفي احتفال قصير يوم الجمعة 3 يونيو 2022، مُنح لاعب الوسط لقب ”محيفلور“ الذي يُترجم إلى مدافع المنطقة التي ولد فيها.

وقال موقع pulse الغاني، إن بارتي أطلق مؤسسة للمساعدة في خلق فرص للشباب في منطقتي Odumase Krobo وAshaiman.

وانضم إلى لاعب خط وسط آرسنال بعض الأصدقاء والأحباء حيث تم إطلاق مؤسسة توماس بارتي (TPF) في سومانيا في يونيو/حزيران 2021.

I converted to Islam because of my Moroccan girlfriend – Partey https://t.co/bG993XoW6e pic.twitter.com/i5darR4CBg — Pulse Ghana (@PulseGhana) June 4, 2022

وتهدف هذه المؤسسة إلى ”خلق الفرص والأمل للشباب الموهوبين والأقل حظًا“ في المنطقتين اللتين نشأ فيهما بارتي.

كما تسعى المؤسسة إلى توفير وسائل الراحة المجتمعية الأساسية لمختلف الفئات من خلال المشاريع والأنشطة المختلفة.

واعتنق الدولي الغاني الديانة الإسلامية، ونشرت إحدى الصفحات المسماة ”مأذون شرعي معتمد فى لندن“ بيانا مرفقا معه صورا للاعب الدولي الغاني.

وجاء في نص البيان: ”الحمد لله الذي يهدي من يشاء أسلم لله تعالى في مكتبنا لاعب آرسنال الدولي البريطاني اللاعب البشوش الخلوق، توماس بارتي، ولله وحده المنة والفضل نسأل ألله تعالى أن يثبته على الإسلام“.

توماس بارتي يعتنق الإسلام (صور) https://t.co/0iJ9cOH77n pic.twitter.com/nJ7SCynyvX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 18, 2022

وظهر بارتي في بعض الصور ممسكا بالمصحف رفقة أحد الدعاة في لندن، لينضم بذلك إلى المصري محمد النني زميله في النادي اللندني وكلاهما مسلم.

ويعد بارتي صاحب الـ28 عاما أحد نجوم آرسنال الذي تأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل وأخفق في احتلال أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وفعل آرسنال كل ما في وسعه وسحق إيفرتون 5-1 في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه اكتفى بالمركز الخامس ولم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بسبب فوز توتنهام هوتسبير بخماسية على نوريتش سيتي في اليوم ذاته.