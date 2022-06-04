هاري كين: أريد تحطيم رقم روني التاريخي قبل نهائيات كأس العالم

يسعى هاري كين إلى تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية مع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم والمسجل باسم واين روني قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، لكن مهاجم توتنهام هوتسبير أكد أنه يضع مصلحة الفريق فوق أي أهداف أو مصالح شخصية.

ويحتاج كين (28 عامًا) إلى 5 أهداف لتجاوز الرقم القياسي لروني مع منتخب إنجلترا وهو 53 هدفًا وأمامه فرصة لتحقيق ذلك خلال 4 مباريات مقبلة في دوري الأمم الأوروبية مقررة الشهر الجاري.

هاري كين يصبح أكثر لاعب في تاريخ البريمرليغ تسجيلًا للأهداف خارج ملعب فريقه بـ 95 هدف متفوقا على واين روني الذي سجل 94 هدف ⚽️ pic.twitter.com/hwPgRsIapT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 16, 2022

وسيخوض منتخب إنجلترا مباراتين في مواجهة المجر، ومواجهة أمام ألمانيا، وأخرى أمام إيطاليا.

وستلعب إنجلترا من جديد في مواجهة إيطاليا وألمانيا، في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقبل مباراة إنجلترا والمجر في بودابست، اليوم السبت، قال كين للصحفيين: ”أود تحطيم الرقم القياسي في أقرب فرصة ممكنة، وأود إحراز أكبر عدد ممكن من الأهداف في المباريات الأربع المقبلة قبل نهائيات كأس العالم“.

وأضاف قوله: ”لكنني شخص لا يدع هذه الأمور تؤثر عليه خلال وجودي على أرض المعلب، لأنني أعرف المطلوب مني، وهو ليس تسجيل أرقام قياسية في عدد الأهداف.. بل حصول الفريق على 3 نقاط والفوز بالمباريات“.

ساوثغيت يأمل أن يصبح هاري كين الهداف التاريخي لإنجلترا في نهائي كأس العالم https://t.co/yNuAWgeslo pic.twitter.com/iBVD5MZ92C — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 27, 2022

وكان كين في الملعب في مواجهة سويسرا، في 2015، عندما نجح روني بتحطيم الرقم القياسي السابق وهو 49 هدفًا والذي كان مسجلًا باسم بوبي تشارلتون.

وبعد مواجهة المجر، اليوم، سيتوجه منتخب إنجلترا إلى ميونيخ للعب في مواجهة نظيره الألماني، الثلاثاء المقبل.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن هاري كين سجل 49 هدفًا، في 69 مباراة مع منتخب إنجلترا، في حين سجل واين روني 53 هدفًا في 120 مباراة.

وبدأت مسيرة روني مع منتخب إنجلترا، في فبراير 2003، تحت قيادة المدرب السويدي زفن غوران إيريكسون.

في حين خاض هاري كين أول مباراة مع منتخب إنجلترا، في 27 مارس 2015، مع المدرب روي هودسون.

ولعب روني مع إنجلترا 11 مباراة في كأس العالم، و10 مباريات في بطولات اليورو، و26 مباراة في تصفيات كأس العالم، و27 مباراة في تصفيات اليور و45 مباراة ودية.

أما هاري كين فلعب مع إنجلترا 6 مباريات في كأس العالم، و11 مباراة في بطولات اليورو، و12 مباراة في دوري الأمم الأوروبية، و 14 مباراة في تصفيات كأس العالم، و13 مباراة في تصفيات اليورو و13 مباراة ودية.