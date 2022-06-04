البرازيلي أليكس مدافع تشيلسي وميلان السابق يخضع لعملية في القلب

كشف أليكس مدافع منتخب البرازيل ونادي تشيلسي السابق عن خضوعه لعملية جراحية في القلب بعد اكتشاف انسداد الشرايين الأربعة.

واعتزل اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا كرة، في العام 2016، بعد مسيرة طويلة وناجحة مع تشيلسي، وآيندهوفن، وباريس سان جيرمان، وميلان.

Nosso ídolo mandou um recado para tranquilizar a Nação Santista! Estamos todos com você e torcendo pela sua rápida recuperação, Alex! 🤍🖤 pic.twitter.com/7RZpdyBFpb — Santos FC (@SantosFC) June 3, 2022

ونشر سانتوس النادي السابق لأليكس عبر موقع ”تويتر“ مقطع فيديو للمدافع السابق في مستشفى في مكان لم يكشف عنه أثناء تعافيه، يوم الجمعة، وقال أليكس: ”جئت إلى هنا لنفي التقارير التي تفيد بأنني أصبت بنوبة قلبية، لقد وجدت مشكلة صحية منذ بضعة أيام، قرر الأطباء إجراء جراحة، كان لدي 4 شرايين مسدودة“.

وتابع: ”لقد غادرت للتو وحدة العناية المركزة، وسأبقى في المستشفى لمدة 6 أيام أخرى“.

وفاز أليكس بألقاب الدوريات المحلية في الأندية التي لعب لها في البرازيل، وهولندا، وإنجلترا، وفرنسا، كما فاز بكأس كوبا أمريكا 2007 مع المنتخب البرازيلي ودوري أبطال أوروبا 2012 مع تشيلسي.

وكان أليكس مع البلوز من 2004 حتى 2012، حيث لعب 86 مباراة، وسجل 7 أهداف.

وبعد انتقاله إلى تشيلسي، صيف العام 2004، من سانتوس أمضى المدافع البرازيلي أغلب وقته معارًا إلى آيندهون الهولندي، وامتدت إعارته حتى 2007.

وغادر تشيلسي إلى باريس سان جيرمان، في يناير 2012، ومنه إلى ميلان، صيف العام 2014، ورحل عن النادي الإيطالي، صيف 2016، وأعلن اعتزاله بعد أشهر.

ووفقًا لموقع ”transfermarkt“، فإن أليكس لعب 134 مباراة مع تشيلسي سجل فيها 10 أهداف وصنع 4، ولعب لآيندهوفن 123 مباراة سجل فيها 15 هدفًا، وصنع 9، في حين سجل 9 أهداف، وصنع هدفًا في 92 مباراة مع باريس سان جيرمان.

أما مع ميلان فلعب أليكس 48 مباراة سجل فيها 4 أهداف، وصنع هدفًا في حين سجل 6 أهداف في 24 مباراة مع سانتوس، وشارك في 18 مباراة مع منتخب البرازيل.

وعلى مستوى الألقاب نال أليكس لقبًا في دوري أبطال أوروبا، ولقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي مع تشيلسي، ولقبين في الدوري الفرنسي، ولقبًا في كأس الدوري الفرنسي، ولقبًا في كأس السوبر الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الهولندي مع آيندهوفن، ولقبين في الدوري البرازيلي مع سانتوس، ولقبًا في كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل، في 2007.