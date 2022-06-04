رسميًا.. كارلوس تيفيز يعلن اعتزاله كرة القدم

أكد الأرجنتيني كارلوس تيفيز مهاجم مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، السابق، اعتزاله كرة القدم بعدما قال إنه لم يعد بإمكانه الاستمرار في اللعب بعد وفاة والده، العام الماضي.

وكشف ”تيفيز“ أنه رفض عروضًا من الولايات المتحدة لإطالة أمد مسيرته المليئة بالبطولات والمثيرة للجدل، حيث أنهى مسيرته في كرة القدم رسميًا عن عمر يناهز الـ 38 عامًا.

أعلن النجم المخضرم #كارلوس_تيفيز، رحيله عن فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وقال: "اتخذت قراري النهائي لأنه لا يوجد لدي ما أقدمه، كلاعب قدمت كل ما عندي ولذلك أنا سعيد. بوكا يحتاج مني دائما 120% وأنا ذهنيا لست مستعد لتقديم هذا".#إرم_سبورت pic.twitter.com/lQ00gu3haP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2021

ولعب تيفيز، الذي فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ، ولقب دوري أبطال أوروبا، مع بوكا جونيورز قبل أن يغادر نادي طفولته، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وقال تيفيز إنه توقف عن اللعب بعد أن ”فقد مشجعه الأول“- والده بالتبني، سيغوندو رايموندو، الذي توفي بعد مضاعفات كورونا في فبراير 2021.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن سيغوندو رايموندو، الذي تبنى تيغيز بعد وفاة والده البيولوجي قبل ولادته، كان يقاتل من أجل حياته لعدة أسابيع قبل وفاته.

وقال تيفيز في ذلك الوقت: ”لسوء الحظ، ليس لدى رجلي العجوز أي فرصة، إنه وقت صعب للغاية بالنسبة لعائلتي بأكملها، وأعتقد أنني فزت بـ 29 لقبًا في مسيرتي، هذا صعب جدًا بالنسبة لي.

كارلوس تيفيز ينضم إلى بوكا جونيورز للمرة الثالثة https://t.co/16pbLC5mXT pic.twitter.com/9j2Ec3Ufby — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2018

وأضاف ”أن أكون أبًا، أن أشرح لبناتي عن جدهم، إنه وضع صعب للغاية على الجميع“.

وأكد تيفيز اعتزاله في بيان، حيث قال: ”لقد تقاعدت، لقد قدموا لي أشياء كثيرة، بما في ذلك من الولايات المتحدة، لكن هذا كل شيء، لقد أعطيت كل شيء“.

وأضاف: ”كان اللعب، في العام الماضي، صعبًا للغاية، لكنني تمكنت من رؤية رجلي العجوز، وتوقفت عن اللعب لأنني فقدت معجبي الأول“.

وكشف تيفيز في وقت سابق من هذا العام عن معاناته مع وزنه، معترفًا بأنه كان ”يأكل ويشرب كثيرًا“ بعد مغادرة بوكا جونيورز، وقال: ”أعتني بنفسي قليلًا، لكن لدي الآن 3 أو 4 كيلوغرامات إضافية، استيقظ متأخرًا قليلًا، ولا أستطيع أن أتخيل العودة إلى التدريب والجري“.

وأوضح: ”كنت أستيقظ في السادسة صباحًا لأذهب للتدريب، وأصل أولًا، وأكون آخر من يغادر. لكن ليس لدي القوة للقيام بذلك الآن“.

وكان تيفيز بطلًا في ملعب أولد ترافورد، حيث كان جزءًا من الفريق الذي فاز بلقبين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب في ودوري أبطال أوروبا العام 2008.

ولعب تيفيز لمانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس، وويستهام في أوروبا.