داروين نونيز "خليفة توريس وكافاني" على رأس أولويات تين هاغ في مانشستر يونايتد

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن مانشستر يونايتد وضع داروين نونيز مهاجم بنفيكا على رأس أولوياته في بداية مرحلة المدير الفني الهولندي الجديد إريك تين هاغ، مع استعداد النادي للتنافس مع ليفربول على المهاجم الشاب.

ويُنظر إلى المهاجم الأوروغواي على أنه خلفية مواطنيه لويس سواريز وإدينسون كافاني، وسيتقاضى رسومًا تبلغ حوالي 100 مليون جنيه إسترليني، كواحد من أكثر لاعبي أوروبا قيمة هذا الصيف، إذ يدرك بنفيكا اهتمام يونايتد.

وقالت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية إن نونيز فضل ليفربول حتى الآن، لكن وكيل أعماله مستعد للاستماع إلى يونايتد، حيث ينخرط النادي في حقبة جديدة تحت قيادة تين هاغ.

وأشار المدرب الهولندي إلى أن اللاعب، البالغ من العمر 22 عامًا، واحد من مجموعة من الأهداف، حيث ينوي التعاقد مع مهاجم، وصانع لعب، وقلبي دفاع، ولاعب متعدد الاستخدامات.

وأصبح اهتمام يونايتد بالهولندي فرينكي دي يونغ معروفًا الآن، لكن سلسلة من المصادر في كل من إنجلترا وبرشلونة تستعد لاحتمال أن تكون صفقة انتقاله مطولة.

ولقد أضعف الوضع المالي المتردي للنادي الكتالوني من أيديهم في أي مفاوضات، لأنهم في أمس الحاجة إلى التخلص من اللاعبين.

وسيحقق دي يونغ أعلى سعر من تلك المتاحة، لكن يونايتد مستعد للتفاوض الصعب حيث يأمل النادي الكتالوني الحصول على مقابل يبلغ حوالي 80 مليون جنيه إسترليني، واللاعب نفسه لا يزال يتطلب بعض الإقناع.

وسيكون خياره الأول حتى الآن هو البقاء في كامب نو، لكنه بدأ تدريجيًا في إدراك أن ذلك غير مرجح، خاصة أن خط الوسط هو أحد المراكز التي يملك فيها برشلونة العديد من الخيارات مع تألق بيدري وجافي.

ويتم النظر إلى كل من باو توريس لاعب فياريال ويورين تيمبر لاعب أياكس على أنهما قلبي دفاع، على الرغم من أن الأخير يمكن أن يكون بمثابة اللاعب متعدد الاستخدامات الذي يريده تين هاغ.

وعلمت صحيفة ”الإندبندنت“ أن المدير الفني الجديد عازم بشكل خاص على التعاقد مع قلب دفاع أعسر، بعد أن قام بفحص ومتابعة لاعبي يونايتد الحاليين، وهو ما يناسب توريس بشكل خاص، إنه هدف آخر ولديه عدد من العروض، بما في ذلك توتنهام هوتسبر اللندني.