ساديو ماني: لم يحترموني في ليفربول.. وغالبية الشعب السنغالي يطالبني بالرحيل

وجه السنغالي ساديو ماني نقدًا لاذعًا لإدارة ناديه ليفربول، مؤكدًا أنهم ”لا يحترمونه“ بالقدر الكافي، ملمحًا إلى اقتراب رحيله عن الريدز.

وارتبط اسم ”ماني“ أخيرًا بإمكانية الانتقال إلى بايرن ميونخ، بعد تلميحات صدرت من اللاعب السنغالي بإمكانية الرحيل عن ”الريدز“ عقب خسارة لقب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

بيلد: بايرن ميونخ يواجه منافسة من ريال مدريد وباريس سان جيرمان على ضم ساديو ماني https://t.co/JVDBw8PlqI pic.twitter.com/XJCo2HZBjm — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 1, 2022

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية قال ماني إنه لا يشعر بأي مشاعر تجاه فريق آنفيلد ويدعي أنه ”لا يتم احترامه على المستوى الأعلى في النادي“.

وحاول اللاعب، البالغ من العمر 30 عامًا، أن يظل خجولًا بشأن ما يخبئه له مستقبله، لكن تحدث في مؤتمر صحفي أثناء قيامه بالانضمام إلى معسكر السنغال، يوم الجمعة، أعطى ماني أوضح مؤشر حتى الآن على أن أيامه في قميص ليفربول باتت معدودة.

كما قال اللاعب السنغالي الدولي في تصريحاته خلال تواجده مع تجمع للمنتخب السنغالي إن الجماهير ستعرف مستقبله ”قريبًا“.

وأذهل ساديو ماني المراسلين عندما كشف أنه سيفعل ما يريده ”الشعب السنغالي“ عندما قيل له أن غالبية الناس في بلده الأصلي يريدون منه الرحيل عن قلعة آنفيلد، قائلًا: ”أحترم الجماهير والفريق لكن 60 إلى 70% من السنغاليين يريدون مني مغادرة ليفربول.. سأفعل ما يريدون“.

يذكر أن صحيفة ”بيلد“ الألمانية، أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أن بايرن ميونخ بطل البوندسليغا توصل لاتفاق للتعاقد مع السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار أن ماني البالغ من العمر 30 عامًا اتفق مع بايرن ميونخ للانتقال له الصيف الحالي، كما أكد الصحفي ديف أوكوب المتخصص في أخبار ليفربول.

وقال الصحفي أوكوب إن ماني وقّع عقدًا لمدة 3 سنوات مع بايرن ميونخ رغم اهتمام باريس سان جيرمان، وبرشلونة أيضًا، لقد تحدث ماني مباشرة إلى يوليان ناغلزمان، وبدأ ليفربول، وبايرن ميونخ، مفاوضات رسمية، يوم الثلاثاء.

تقارير: غنابري بديلًا لساديو ماني في ليفربول https://t.co/jo9qHxjaq8 pic.twitter.com/FLGfhBOMLW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 3, 2022

وكشفت تقارير أخيرًا عن الأزمة التي دفعت ماني لاتخاذ قراره بالرحيل، إذ ”طلب اللاعب 18.5 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي لتجديد عقده، ولكن النادي رفض، إذ بدأت المفاوضات بين الطرفين منذ أكتوبر الماضي، لكن النادي فقد الأمل في إمكانية الوصول لاتفاق مع اللاعب منذ نهاية ديسمبر الماضي“.

وينتهي عقد ماني مع ليفربول، في الـ30 من يونيو 2023، ولكن يبدو أن اللاعب يريد الرحيل خاصة أن إدارة الريدز لم تفتح المفاوضات للتجديد، كما تشير الصحافة البريطانية.

وبحسب صحيفة ”ذا أثلتيك“ البريطانية، فإن ليفربول يريد الحصول على 45 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع ماني في الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ أكبر بكثير مما يعرضه بايرن ميونخ، إذ يريد النادي البافاري دفع ما يقرب من 25 مليون جنيه إسترليني.

بينما يفضل ليفربول الاحتفاظ بساديو ماني، والسماح له بالرحيل مجانًا، في صيف عام 2023، بدلًا من بيعه مقابل مبلغ مالي قليل في صيف 2022.

وانضم ساديو ماني إلى ليفربول، قبل 6 سنوات، قادمًا من فريق ساوثهامبتون مقابل 41 مليون يورو.

وخاض ماني خلال موسم 2021/2022 مع ليفربول، 51 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 23 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة.