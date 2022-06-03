تقارير: غنابري بديلًا لساديو ماني في ليفربول

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ليفربول الإنجليزي حريص على التعاقد مع سيرج غنابري، جناح بايرن ميونيخ واستقدامه إلى قلعة آنفيلد قبل بداية الموسم المقبل.

ونشرت صحيفة ”إكسيبريس“ البريطانية تقريرًا قالت فيه إن إدارة ليفربول تواصلت مع وكيل سيرج غنابري في سعيها للحصول على بديل طويل الأمد لساديو ماني، الذي يبدو أنه سيغادر آنفيلد في المستقبل غير البعيد.

ويبحث فريق الريدز حاليًا عن مهاجم جديد بديلًا لساديو ماني، وتتجه البوصلة نحو التعاقد مع غنابري الذي سجل 17 هدفًا في جميع المسابقات لبايرن ميونيخ على مدار هذا الموسم.

بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مع ساديو ماني لمدة ثلاثة مواسم https://t.co/Zyaxgb9vig pic.twitter.com/40CdSS0io4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 1, 2022

ووفقًا للصحيفة، فقد ناقش مسؤولو النادي بالفعل الشروط الشخصية مع وكيل غنابري، لكنهم ليسوا مستعدين بعد لتلبية متطلبات الراتب الكبير جدًا للجناح الألماني.

ويُزعم أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا سيطلب أجرًا أسبوعيًا يبلغ حوالي 250 ألف جنيه إسترليني للانضمام إلى الريدز، وقد يهدف ليفربول إلى اختبار عزم اللاعب الدولي الألماني من خلال تقديم عرض أولي بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

يذكر أن صحيفة ”بيلد“ الألمانية، أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أن بايرن ميونخ بطل البوندسليغا توصل لاتفاق للتعاقد مع السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار أن ماني البالغ من العمر 30 عامًا اتفق مع بايرن ميونخ للانتقال له الصيف الحالي، كما أكد الصحفي ديف أوكوب المتخصص في أخبار ليفربول.

وقال الصحفي أوكوب إن ماني وقّع عقدًا لمدة 3 سنوات مع بايرن ميونخ رغم اهتمام باريس سان جيرمان، وبرشلونة أيضًا، لقد تحدث ماني مباشرة إلى يوليان ناغلزمان، وبدأ ليفربول، وبايرن ميونخ، مفاوضات رسمية، يوم الثلاثاء.