إيمرسون رويال مدافع توتنهام ينجو من موت محقق بعد إطلاق النار عليه

نجا الظهير الأيمن لتوتنهام هوتسبير إيمرسون رويال من الموت؛ بعد تعرضه لسطو مسلح وتعرضه لطلقات نارية في بلاده البرازيل، في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

ووفقًا لصحيفة O Liberal ، كان الشاب البالغ من العمر 23 عامًا قد غادر للتو ملهى ليليًا في مسقط رأسه مدينة ساو باولو حوالي الساعة الـ3 صباحًا، وكان يلتقط صورًا مع ضابط شرطة عندما صوب أحد الأشخاص مسدسه نحوه وهو يطالب بأمتعته.

ويُزعم أن الضابط وجه بندقيته وفتح النار على السارق دون أن يصاب رويال بأذى.

وبحسب تقارير صحفية تم إطلاق 29 رصاصة على اللص، أصابته إحداها في ظهره؛ مما أدى إلى نقله إلى مستشفى قريب. ووفقًا لموقع UOL البرازيلي خضع اللص لعملية جراحية صباح الجمعة لإزالة الرصاصة.

ومع ذلك، تمكن رويال من السفر إلى مركز الشرطة المحلي مع والده ومدير أعماله لتقديم بلاغ للشرطة.

إيمرسون رويال لاعب توتنهام الحالي وبرشلونة السابق ينجو من 29 طلقة نارية بعد تعرضه لسطو مسلح خارج ملهى ليلي في البرازيل. pic.twitter.com/sENYHKotJp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 3, 2022

وكان رويال يحتفل مع عائلته وأصدقائه في ملهى نيو تريبس الليلي، والذي يقع في شارع باوليستا أحد أطول الطرق التي تمر عبر وسط ساو باولو.

وقال والد اللاعب لمحطة Globo Esporte البرازيلية: ”كنت أحتفل وفي طريقي للخروج، حدثت هذه العملية برمتها، وكان ذلك سيئًا للغاية. مشهد مرعب حقا. لا أتمنى ذلك لأي شخص“.

”ذهب (الشرطي) مع رويال إلى السيارة وعندما أدرك أن هناك عملية سطو والمجرم كان يوجه المسدس نحو إيمرسون، في الوقت الذي تم فيه تشتيت انتباه المجرم ، بدأ الشرطي في تبادل الطلقات معه. كان برفقته حوالي خمسة أو ستة أشخاص. ذهب كل واحد إلى جانب يركض ويهرب؛ لأنهم لم يعرفوا من أين تأتي الطلقات“.

ويقضي رويال حاليًا عطلة في بلاده بعد موسمه الأول مع النادي اللندني، بعدما انضم لتوتنهام قادما من برشلونة مقابل 25.8 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، وخاض 41 مباراة في جميع المسابقات، حيث تأهل توتنهام لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخاض سبع مباريات دولية مع البرازيل، لكنه لم يدخل في تشكيلة الفريق للمباريات الودية ضد اليابان والأرجنتين هذا الأسبوع.

وقال رويال الشهر الماضي: ”حلمي هو أن أذهب إلى كأس العالم. إنه هدفي الأكبر ولا فائدة من إخفائه. إنه حلم طفولتي. حدثت الأمور بسرعة كبيرة، لكنني أعتقد أن المهم هو النضج وإرادة اللعب. أملك الكثير منهما.

”يجب أن أكون على مستوى النادي لأكون في تشكيلة تيتي (المدير الفني للبرازيل) في نهاية هذا العام، وأنا أفعل ذلك. أعتقد أنني أتحسن وسأواصل التحسن مع أنطونيو كونتي (مدرب توتنهام) أيضًا“.