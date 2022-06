مع قدوم تين هاغ.. رونالدو يطالب بتغير الوضع في مانشستر يونايتد (فيديو)

رشح كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم المدرب الجديد لفريقه إريك تين هاغ لقيادة الفريق للفوز ببطولات في الموسم المقبل لكنه أوضح أيضا ضرورة منح المدرب الهولندي الوقت الكافي لإجراء التغييرات المطلوبة لجعل الفريق قوة فاعلة.

ويتولى تن هاج تدريب يونايتد خلفا للمدرب المؤقت لألماني رالف رانجنيك بعد أن أمضى ثلاثة مواسم على رأس الجهاز الفني لأياكس أمستردام قاد خلالها فريق العاصمة الهولندية للفوك بلقب الدوري الهولندي ثلاث مرات وبكأس هولندا مرتين.

وفي تسجيل مصور نشره النادي الإنجليزي اليوم الجمعة خاطب رونالدو يونايتد قائلا: ”أعرف أنه قام بعمل رائع مع أياكس وأعرف أنه مدرب صاحب خبرة كبيرة لكن علينا أن نمنحه الوقت اللازم لتحقيق التغيير بطريقته.. لذا أتمنى له كل توفيق ونجاح“.

وأضاف النجم البرتغالي المخضرم: ”نحن سعداء ومتحمسون ليس فقط على مستوى اللاعبين لكن الجمهور أيضا وأتمنى له كل توفيق ونجاح ودعونا نثق أننا سنفوز ببطولات في الموسم المقبل“.

وأردف رونالدو قائلا: ”شعرت بالسعادة بعودتي إلى النادي الذي عزز مسيرتي المهنية. لذا فإن العودة منحتني شعورا رائعا، كنت ومازلت سعيدا جدا بالعودة للنادي“.

وأضاف: ”أهم شيء بالنسبة لي هو السعي للفوز بالمباريات والفوز ببعض البطولات.. لكني أعتقد أن مانشستر سيعود إلى حيث ينتمي، أحيانا يحتاج هذا إلى وقت لكني أثق في ذلك حتى الآن“.

🗣️ “I wish him the best and let’s believe that we’re going to win trophies.” @Cristiano shares his thoughts on Erik ten Hag, the club’s incredible support and pre-match nerves ahead of his United return in an unmissable episode of Player Diaries 👀#MUFC | #BringingYouCloser pic.twitter.com/I4ghf0YMuf

— Manchester United (@ManUtd) June 3, 2022