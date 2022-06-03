أبيل فيريرا

طليق مودل روز

ميكانيكيات سعوديات

شهاب ومروة

اعتذار يومي

مبابي ونيمار

حنان ترك

شمس الأسطورة
أظهر المزيد

رياضة

لاكازيت يُسدل الستار على مسيرته مع آرسنال
تاريخ النشر: 03 يونيو 2022 14:44 GMT
تاريخ التحديث: 03 يونيو 2022 16:00 GMT

لاكازيت يُسدل الستار على مسيرته مع آرسنال

أعلن نادي آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة أن مهاجمه الفرنسي المخضرم ألكسندر لاكازيت سيرحل عند نهاية عقده في يونيو الجاري ليسدل

+A -A

أعلن نادي آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة أن مهاجمه الفرنسي المخضرم ألكسندر لاكازيت سيرحل عند نهاية عقده في يونيو الجاري ليسدل بذلك الستار على مسيرة استمرت خمسة أعوام في صفوف النادي اللندني.

وكان لاكازيت (31 عاما) قد انضم لآرسنال في 2017 قادما من أولمبيك ليون الفرنسي مقابل مبلغ قياسي على مستوى النادي وقتها وهو 46.5 مليون جنيه إسترليني (58.41 مليون دولار).

وخلال هذه المدة حصل لاكازيت على لقب هدافي النادي في موسمين.

لكن لاكازيت فقد مكانه في تشكيلة البداية خلال هذا الموسم بعد أن أحرز ستة أهداف فقط في جميع المنافسات.

وقال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال في بيان: ”كان لاكازيت لاعبا رائعا معنا، وكان قائدا حقيقيا في الملعب وخارجه وكان له تأثير بالغ الأهمية على لاعبينا الأصغر سنا“.

وفي تغريدة عبر موقع تويتر ودع لاكازيت جمهوره قائلا: ”من يرتبط بآرسنال لا ينفصل عنه أبدا“.

وأحرز لاكازيت 71 هدفا لأرسنال في جميع المنافسات كما هيأ 36 فرصة تهديف.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play