لاكازيت يُسدل الستار على مسيرته مع آرسنال

أعلن نادي آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة أن مهاجمه الفرنسي المخضرم ألكسندر لاكازيت سيرحل عند نهاية عقده في يونيو الجاري ليسدل بذلك الستار على مسيرة استمرت خمسة أعوام في صفوف النادي اللندني.

وكان لاكازيت (31 عاما) قد انضم لآرسنال في 2017 قادما من أولمبيك ليون الفرنسي مقابل مبلغ قياسي على مستوى النادي وقتها وهو 46.5 مليون جنيه إسترليني (58.41 مليون دولار).

وخلال هذه المدة حصل لاكازيت على لقب هدافي النادي في موسمين.

لكن لاكازيت فقد مكانه في تشكيلة البداية خلال هذا الموسم بعد أن أحرز ستة أهداف فقط في جميع المنافسات.

وقال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال في بيان: ”كان لاكازيت لاعبا رائعا معنا، وكان قائدا حقيقيا في الملعب وخارجه وكان له تأثير بالغ الأهمية على لاعبينا الأصغر سنا“.

💬 "I want to say… thank you."

Laca sat down with us to share a farewell message after five special seasons in N5 👇

— Arsenal (@Arsenal) June 3, 2022