رسميًا: ريال مدريد يعلن تعاقده مع أنطونيو روديغر

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده رسميًا مع المدافع الدولي الألماني أنطونيو روديغر، قادمًا من تشيلسي، في صفقة انتقال حر.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، قال فيه: ”توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع اللاعب أنطونيو روديغر، الذي سيرتبط بالنادي على مدى المواسم الأربعة المقبلة“.

وأضاف: ”يوم الإثنين المقبل، 20 يونيو، سيُقام حفل تقديم أنطونيو روديغر كلاعب جديد في ريال مدريد“.

واختتم: ”بعد ذلك، سيظهر روديغر أمام وسائل الإعلام“.

وأكد روديغر الذي أمضى الموسم الماضي في صفوف تشيلسي الإنجليزي عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي موافقته على الانضمام للنادي الملكي.

وقال روديغر: ”أنا متحمس للغاية لكل التحديات التي تنتظرني وأتوق لبدء مسيرتي مع هذا النادي العملاق“.

وينتهي تعاقد روديغر مع تشيلسي في الـ30 من يونيو الجاري، وأعلن توماس توخيل مدرب البلوز رحيل مواطنه بنهاية الموسم الحالي.

I'm proud to announce that I'll be joining @RealMadrid 🙏🏾💪🏾🙌🏾 I'm super excited for all the challenges ahead and can't wait to play my first games for this huge club. #HalaMadrid #AlwasyBelieve #Hustle pic.twitter.com/zol5Z0NJbe

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) June 2, 2022