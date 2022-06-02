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رياضة

رسميًا: ريال مدريد يعلن تعاقده مع أنطونيو روديغر
تاريخ النشر: 02 يونيو 2022 11:54 GMT
تاريخ التحديث: 02 يونيو 2022 12:30 GMT

رسميًا: ريال مدريد يعلن تعاقده مع أنطونيو روديغر

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده رسميًا مع المدافع الدولي الألماني أنطونيو روديغر، قادمًا من تشيلسي، في صفقة انتقال حر. وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا،

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده رسميًا مع المدافع الدولي الألماني أنطونيو روديغر، قادمًا من تشيلسي، في صفقة انتقال حر.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، قال فيه: ”توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع اللاعب أنطونيو روديغر، الذي سيرتبط بالنادي على مدى المواسم الأربعة المقبلة“.

وأضاف: ”يوم الإثنين المقبل، 20 يونيو، سيُقام حفل تقديم أنطونيو روديغر كلاعب جديد في ريال مدريد“.

واختتم: ”بعد ذلك، سيظهر روديغر أمام وسائل الإعلام“.

وأكد روديغر الذي أمضى الموسم الماضي في صفوف تشيلسي الإنجليزي عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي موافقته على الانضمام للنادي الملكي.

وقال روديغر: ”أنا متحمس للغاية لكل التحديات التي تنتظرني وأتوق لبدء مسيرتي مع هذا النادي العملاق“.

وينتهي تعاقد روديغر مع تشيلسي في الـ30 من يونيو الجاري، وأعلن توماس توخيل مدرب البلوز رحيل مواطنه بنهاية الموسم الحالي.

وانتقل روديغر، البالغ من العمر 29 عاما، من روما إلى تشيلسي صيف عام 2017 مقابل 35 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي في 47 مباراة سجل فيها 5 أهداف وصنع 4.

وبالمجمل لعب أنطونيو روديغر مع تشيلسي 196 مباراة سجل فيها 12 هدفا وصنع 7، علما أن قيمته السوقية تبلغ 35 مليون يورو.

كما خاض 50 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا منذ ظهوره الأول مع الفريق في 2014.

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