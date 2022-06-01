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رياضة

بلاغ ضد بنجامين ميندي بتهمة اغتصاب جديدة
تاريخ النشر: 01 يونيو 2022 17:43 GMT
تاريخ التحديث: 01 يونيو 2022 18:18 GMT

بلاغ ضد بنجامين ميندي بتهمة اغتصاب جديدة

اتُهم الدولي الفرنسي بنجامين ميندي بتهمة اغتصاب جديدة، بحسب ما ذكر، الأربعاء، مصدر قضائي عقب رفع قيود الإبلاغ. وتقدمت فتاة تبلغ من العمر 27 عامًا بشكوى اغتصاب

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اتُهم الدولي الفرنسي بنجامين ميندي بتهمة اغتصاب جديدة، بحسب ما ذكر، الأربعاء، مصدر قضائي عقب رفع قيود الإبلاغ.

وتقدمت فتاة تبلغ من العمر 27 عامًا بشكوى اغتصاب جديدة ضد ميندي المتهم بثماني حالات اغتصاب، وتهمة اعتداء جنسي، وواحدة بمحاولة اغتصاب، تتعلق بسبع نساء تقدمن بشكاوى ضده.

ودفع ظهير سيتي البالغ من العمر 27 عامًا، الشهر الماضي، بأنه غير مذنب في التهم السابقة.

ومُنعت وسائل الإعلام من نشر التهمة الجديدة، لكن القاضي ستيفن إيفريت رفع هذا القيد خلال جلسة استماع في محكمة تشيستر كراون شمال غرب إنجلترا، الأربعاء.

وتتعلق التهم العشر الموجهة إلى ميندي بأحداث يُزعم أنها وقعت، بين أكتوبر /تشرين الأول، 2018 وأغسطس/ آب 2021، في منزله في برستبري بتشيشير.

وسيمثل ميندي أمام هيئة محلفين، في 25 يوليو/ تموز المقبل، مع شريكه في التهمة لويس ساها ماتوري (40 عامًا) والذي دفع أيضًا ببراءته، نافيًا 8 تهم بالاغتصاب و 4 تهم بالاعتداء الجنسي على 8 شابات.

وأطُلق سراح ميندي بطل العالم مع منتخب ”الديوك“، العام 2018، في أوائل يناير/ كانون الثاني، ووضع تحت المراقبة القضائية في انتظار محاكمته.

وكانت آخر مباراة خاضها ميندي مع مانشستر سيتي أمام توتنهام في 15 أغسطس، وأوقفه النادي في وقت لاحق من ذلك الشهر، وهو محتجز منذ اعتقاله في أغسطس.

وانضم ميندي، الذي لعب 10 مباريات دولية مع فرنسا وفاز بكأس العالم 2018، إلى سيتي قادمًا من موناكو في 2017 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (69.25 مليون دولار)، قبل أن يتم إيقافه من جانب إدارة النادي الإنجليزي بعد توجيه اتهامات له من جانب الشرطة.

وفاز ميندي بالدوري الإنجليزي 3 مرات مع مانشستر سيتي رغم أن الإصابات قللت من مشاركاته، وخضع الظهير الأيسر لجراحة في الركبة في موسم 2018-2019.

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