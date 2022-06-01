بلاغ ضد بنجامين ميندي بتهمة اغتصاب جديدة

اتُهم الدولي الفرنسي بنجامين ميندي بتهمة اغتصاب جديدة، بحسب ما ذكر، الأربعاء، مصدر قضائي عقب رفع قيود الإبلاغ.

وتقدمت فتاة تبلغ من العمر 27 عامًا بشكوى اغتصاب جديدة ضد ميندي المتهم بثماني حالات اغتصاب، وتهمة اعتداء جنسي، وواحدة بمحاولة اغتصاب، تتعلق بسبع نساء تقدمن بشكاوى ضده.

ودفع ظهير سيتي البالغ من العمر 27 عامًا، الشهر الماضي، بأنه غير مذنب في التهم السابقة.

صحيفة ديلي ميل تؤكد أن بينجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح متهما في قضية أغتصاب جديدة.. لتصبح عدد القضايا المتهم بها 8 قضايا. سيمتثل المحمكة ابتداء من 25 يوليو القادم. عدد القضايا المتهم بها أكثر من عدد الأهداف التي سجلها طوال تاريخه مع كل الأندية "6" أهداف. pic.twitter.com/zXErBGXeKl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 1, 2022

ومُنعت وسائل الإعلام من نشر التهمة الجديدة، لكن القاضي ستيفن إيفريت رفع هذا القيد خلال جلسة استماع في محكمة تشيستر كراون شمال غرب إنجلترا، الأربعاء.

وتتعلق التهم العشر الموجهة إلى ميندي بأحداث يُزعم أنها وقعت، بين أكتوبر /تشرين الأول، 2018 وأغسطس/ آب 2021، في منزله في برستبري بتشيشير.

وسيمثل ميندي أمام هيئة محلفين، في 25 يوليو/ تموز المقبل، مع شريكه في التهمة لويس ساها ماتوري (40 عامًا) والذي دفع أيضًا ببراءته، نافيًا 8 تهم بالاغتصاب و 4 تهم بالاعتداء الجنسي على 8 شابات.

وأطُلق سراح ميندي بطل العالم مع منتخب ”الديوك“، العام 2018، في أوائل يناير/ كانون الثاني، ووضع تحت المراقبة القضائية في انتظار محاكمته.

وكانت آخر مباراة خاضها ميندي مع مانشستر سيتي أمام توتنهام في 15 أغسطس، وأوقفه النادي في وقت لاحق من ذلك الشهر، وهو محتجز منذ اعتقاله في أغسطس.

وانضم ميندي، الذي لعب 10 مباريات دولية مع فرنسا وفاز بكأس العالم 2018، إلى سيتي قادمًا من موناكو في 2017 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (69.25 مليون دولار)، قبل أن يتم إيقافه من جانب إدارة النادي الإنجليزي بعد توجيه اتهامات له من جانب الشرطة.

وفاز ميندي بالدوري الإنجليزي 3 مرات مع مانشستر سيتي رغم أن الإصابات قللت من مشاركاته، وخضع الظهير الأيسر لجراحة في الركبة في موسم 2018-2019.