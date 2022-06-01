بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مع ساديو ماني لمدة ثلاثة مواسم

قالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية، يوم الأربعاء، إن بايرن ميونخ بطل البوندسليغا توصل لاتفاق للتعاقد مع السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار أن ماني البالغ عمره 30 عاما اتفق مع بايرن ميونخ للانتقال له الصيف الحالي، كما أكد الصحفي ديف أوكوب المتخصص في أخبار ليفربول.

وقال الصحفي أوكوب إن ماني وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع بايرن ميونخ رغم اهتمام باريس سان جيرمان وبرشلونة أيضًا. لقد تحدث ماني مباشرة إلى يوليان ناغلزمان. بدأ ليفربول وبايرن ميونخ مفاوضات رسمية يوم الثلاثاء.

وسيوقع ماني عقدا مع النادي البافاري لمدة ثلاث سنوات، مع دخل سنوي يقدر بأكثر من 20 مليون يورو، لكن ”بيلد“ أكدت أن التفاوض بين الناديين سيحسم الصفقة.

ويريد بايرن أن يدفع 30 مليون يورو بينما يطلب ليفربول 50 مليون يورو، لكن النادي البافاري يمكنه إضافة عشرة ملايين يورو أخرى في صورة مكافآت تتعلق بالأداء.

السنغالي ساديو ماني يفضل الأنتقال إلى بايرن ميونيخ لأنه يرى بأنه سيكون النجم الأوحد في النادي الألماني على عكس نادي باريس سان جيرمان و ريال مدريد.. لا يرغب في أن يكون النجم الثاني مثلما يحدث في ليفربول. توصل مع النادي الألماني إلى اتفاق للحصول على "٢٠" مليون في الموسم pic.twitter.com/pPHnSG4S9a — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 1, 2022

ويأمل بايرن تساهل ليفربول من أجل إتمام الصفقة، وذلك بعد تساهله في صفقة انتقال الإسباني تياغو ألكانتارا عام 2020 (مثل ماني، لاعب بايرن ميونخ السابق كان عقده مستمرا لمدة عام آخر)، لينتقل بسلاسة إلى ليفربول مقابل مبلغ معقول (حوالي 30 مليون يورو).

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ماني، الذي انضم إلى ليفربول في 2016 وأحرز أكثر من 120 هدفا مع ليفربول، يفكر في ترك الفريق الذي يدربه الألماني يورغن كلوب بحثا عن تحد جديد.

وردا على سؤال من شبكة ”سكاي سبورتس“ عما إذا كان يشعر بالسعادة في ليفربول، أجاب ماني: ”بالطبع نعم وتزداد سعادتي عندما يفوز النادي بألقاب. أحاول الاستمتاع بكل لحظة لي في النادي وأسعى للتسجيل وصناعة الأهداف لزملائي. ما يعجبني أكثر روح الفريق. هذه المجموعة تجعل الحياة سهلة بالنسبة لي ولذلك السعادة لا تسعني“.

ومع انتهاء عقد اللاعب المتوج مع السنغال بكأس الأمم الأفريقية في فبراير/شباط الماضي في نهاية الموسم المقبل، يتردد أن أحد الأسباب التي أجلت تجديد عقده مع النادي الإنجليزي حتى الآن هو اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.