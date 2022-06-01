هل يستغل مانشستر سيتي "فرصة محمد صلاح"؟

أبدى النجم المصري محمد صلاح استعداده للانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل القريب إذا فشل في إبرام صفقة جديدة مع ليفربول، حسب تقارير صحفية بريطانية.

وينتهي عقد المهاجم المصري (29 عاما) بنهاية الموسم المقبل وفشلت المفاوضات المطولة مع ليفربول بشأن تمديد عقده، وقد أدى هذا إلى أن يصبح مستقبل صلاح مع ليفربول على المدى الطويل محل شك، على الرغم من أنه استمتع بموسم رائع آخر في مرسيسايد.

ووفقًا لصحيفة ”ذا أتليتيك“، فإن نجم تشيلسي وروما السابق قد فكر بالفعل في المكان الذي يمكن أن ينتقل له إذا لم يمدد عقده مع ليفربول، على الرغم من أنه شخصية تحظى بشعبية كبيرة في أنفيلد، إلا أن التقرير يدعي أن صلاح لن يتردد في الانضمام إلى نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز في إطار هذا السيناريو.

ويأتي ذلك بسبب تفضيله البقاء في إنجلترا وبالتالي الدوري الممتاز، بدلاً من الانتقال إلى الخارج. يبقى أن نرى أي الأندية ستكون قادرة على تحمل نفقات صلاح إذا لم يتم الاتفاق على عقد جديد مع ليفربول.

مانشستر سيتي

البطل مانشستر سيتي لديه بالتأكيد القوة المالية لإنجاز مثل هذه الصفقة والتعاقد مع اللاعب سيواصل بالتأكيد هيمنته على البطولة المحلية.

ولا شك أن سيتي لا يبحث حاليا عن مهاجم بعد التعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند والأرجنتيني جوليان ألفاريز لكنه سيستغل فرصة خطف أحد أبرز عناصر ليفربول منافسه المباشر على الألقاب المحلية والقارية بحسب ذا ميرور.

ويوجد أيضا تشيلسي ومانشستر يونايتد هما لاعبان أخريان في سوق الانتقالات، لكن التحول إلى الشياطين الحمر، الغريم اللدود لليفربول، يبدو غير مرجح في ضوء العداوة بين الفريقين، علاوة على ذلك لا يمكن ليونايتد المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهو ما يريده النجم المصري.

في حين أن هذا التحديث الأخير سيزيد من المخاوف بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول، فقد أكد بالفعل أنه لا ينوي مغادرة النادي هذا الصيف، وفي حديثه قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، قال: ”في رأيي، لا أركز على العقد في الوقت الحالي.

”لا أريد أن أكون أنانيًا على الإطلاق، لقد قلت ذلك قبل شهرين. الأمر يتعلق بالفريق الآن. إنه أسبوع مهم ومهم بالنسبة لنا وأنا أركز فقط على الفريق وأريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى وأرى هندو (غوردان هندرسون قائد ليفربول) يحمل الكأس مرة أخرى، ثم أتمنى أن يمنحها لي بعد ذلك.

”أنا فقط أركز على الفريق ولا أريد التحدث عن العقد الآن لأن لدينا وقتا طويلا، لكنني سأبقى في الموسم المقبل بالتأكيد. سأبقى في الموسم المقبل، لذا دعونا نرى بعد ذلك“.

في حين أن صلاح قد خصص مستقبله قصير المدى لليفربول، لا يمكن قول الشيء نفسه عن زميله السنغالي ساديو ماني. وبحسب تقارير صحفية فقد أبلغ ماني النادي برغبته في الرحيل هذا الصيف مع بقاء عام واحد أيضًا على نهاية عقده الحالي.

يبدو أن العملاق الألماني بايرن ميونخ يقود السباق للتعاقد مع نجم ساوثهامبتون السابق والانتقال إلى ملعب أليانز أرينا سينهي فترة ماني الناجحة للغاية التي استمرت ست سنوات مع ليفربول.