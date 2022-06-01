أحدث تقييم للاعبين الـ10 المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.. موقف بنزيما ومحمد صلاح

يتابع موقع ”غول“ على الإنترنت باهتمام سباق الحصول على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2022، لكن يبدو أنه من المرجح بشكل كبير فوز كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بطل الليغا ودوري أبطال أوروبا بالجائزة التي ستقدم في باريس في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

رغم كل الجدل والنقد الذي تثيره الجائزة تظل الكرة الذهبية أهم جائزة فردية في كرة القدم العالمية وسباق الفوز بجائزة 2022 قد انتهى.

وأعلنت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية في مارس / آذار أن قواعد التصويت على الكرة الذهبية قد تغيرت، وأهمها أن الجائزة ستستند إلى الأداء على مدار موسم واحد، وليس سنة تقويمية.

وهذا يعني أن كأس العالم 2022 التي من المقرر أن تنطلق في نوفمبر ، لن يتم النظر فيها هذا العام ، وبدلاً من ذلك سيتم الحكم عليها عند التصويت على الكرة الذهبية 2023.

كما تم تقليص الأهمية التي تولى للألقاب (المعروفة أيضًا باسم ”قانون جورجينيو“) ، مما يعني أن الجائزة يجب أن تعكس أفضل لاعبي كرة القدم في كل موسم، بدلاً من أولئك الذين يرفعون أكبر عدد من الكؤوس.

مع وضع كل ذلك في الاعتبار ، ومع سعي حامل اللقب ليونيل ميسي للحصول على الكرة الذهبية الثامنة، فمن سيفوز باللقب في أكتوبر؟.

ولذلك نشر الموقع آخر تقييم وترتيب للمرشحين للفوز بالجائزة وذلك في الأول من يونيو/حزيران الحالي:

10-فيل فودين (مانشستر سيتي).

آخر تقييم: التاسعة

في 2021-22: سجل 14 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة. وفاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل عيد ميلاده الثاني والعشرين ، فإن فودين في طريقه لأن يصبح أحد أكثر لاعبي كرة القدم الإنجليز تتويجًا في كل العصور بعد مساعدة مانشستر سيتي في الحصول على لقب جديد.

9-تيبو كورتوا (ريال مدريد).

آخر تقييم: الرابع عشر

في 2021-22: حافظ على نظافة شباكه 23 تقييما. فاز بدوري أبطال أوروبا والليغا والسوبر الإسباني.

أدت عرض كورتوا الفائز بجائزة رجل المباراة في نهائي دوري أبطال أوروبا إلى تعزيز مكانته كأفضل حارس مرمى في العالم خلال الموسم الماضي.

كانت تصدياته من محمد صلاح وساديو ماني مذهلة، وكان له دور مهم وبارز طوال مسيرة ريال مدريد نحو الكأس، هناك عدد قليل من اللاعبين الذين استحقوا رفع كأس أوروبا أكثر من الحارس البلجيكي.

8-كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

آخر تقييم: السادس

في 2021-22: سجل 20 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة. وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

واختير دي بروين كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وسجل أهدافًا حاسمة في الأشهر الأخيرة من الموسم.

7-لوكا مودريتش (ريال مدريد).

آخر تقييم: الثامن

في 2021-22: سجل ستة أهداف وصنع 14 تمريرة حاسمة. فاز بدوري أبطال أوروبا والليغا والسوبر الإسباني.

قدم مودريتش أداءً رائعا آخر في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث لم يظهر النجم الكرواتي أي علامات على التباطؤ في سن 36.

من غير المرجح أن ينتصر الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018 في عام 2022 ، ولكن من المؤكد حصوله على مكان بين أفضل 10 لاعبين في العالم.

6-فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

آخر تقييم: السابع

في 2021-22: سجل 22 هدفًا وصنع 19 تمريرة حاسمة وفاز بدوري أبطال أوروبا والليغا والسوبر الإسباني.

وتوج فينيسيوس الفائز بنهائي دوري أبطال أوروبا موسمه بأهم هدف في موسم الأندية الأوروبية ليحقق ريال مدريد كأس أوروبا 14.

ومع منتخب البرازيل كواحد من المرشحين للمشاركة في كأس العالم المقبلة.

5-كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

آخر تقييم: الخامس

في 2021-22: سجل 48 هدفًا وصنع 31 تمريرة حاسمة. فاز بالدوري الفرنسي ودوري الأمم الأوروبية.

وهل يمكن لمبابي الفوز بالكرة الذهبية بالبقاء في الدوري الفرنسي؟.

الجواب نعم لكنه سيحتاج إلى المزيد من التألق لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وربما الفوز بكأس العالم في قطر في عام 2023.

4-روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)

آخر تقييم: الرابع

في 2021-22: سجل 56 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة. فاز ببطولة الدوري الألماني والسوبر الألماني.

رفع ليفاندوفسكي قدميه بعد موسم طويل على الرغم من أن وكيله يعمل وقتًا إضافيًا لإخراجه من بايرن ميونخ.

بدأ مفاوضاته مع برشلونة بالفعل لكن الانتقال المحتمل إلى كامب نو من غير المرجح أن يكون على الفور.

3-محمد صلاح (ليفربول)

آخر تقييم: الثالث

في 2021-22: سجل 33 هدفًا وصنع 19 تمريرة حاسمة. فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو.

وفي ليلة أخرى ربما كان صلاح يحتفل بثلاثية في نهائي دوري أبطال أوروبا لكن في وجود كورتوا واجه منافسا صعبا في باريس.

ومع ذلك فإن المستوى الرائع للنجم المصري في النصف الأول من الموسم عندما كان بلا شك أفضل لاعب على هذا الكوكب، يجب ألا ينسى المصوتون على الكرة الذهبية حتى لو كافح للحفاظ على هذا المستوى طوال الموسم.

2-ساديو ماني (ليفربول)

آخر تقييم: الثاني

في 2021-22: سجل 29 هدفًا وصنع خمس تمريرات حاسمة. فاز بكأس الأمم الأفريقية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو.

في ما يبدو الآن أنه من المرجح أن تكون المباراة الأخيرة له بقميص ليفربول كاد ماني أن يفتتح التسجيل في مرمى كورتوا في نهائي دوري أبطال أوروبا في محاولة لو نجحت كانت ستقوده للقبه الرابع في 2022.

من المفترض أن يساعد حصوله على عدة ألقاب على الفوز بالكرة الذهبية لكن انتظار أول فائز أفريقي منذ جورج وياه في عام 1995 سيستمر.

1-كريم بنزيما (ريال مدريد)

آخر تقييم: الأول

في 2021-22: سجل 47 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة. فاز بدوري أبطال أوروبا والليغا ودوري الأمم الأوروبية والسوبر الإسباني.

وحقق بنزيما كافة شروط الفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2022 من حيث ثبات الأداء طوال الموسم وأهدافه الحاسمة وألقابه المؤثرة سواء مع ريال مدريد أو منتخب فرنسا.

لا يوجد لاعب يقترب حتى من مهاجم ريال مدريد من حيث التأثير على الموسم الأوروبي 2021-22 وسيرفع الكرة الذهبية بلا جدال في حفل سيقام في باريس في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.