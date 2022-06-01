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رياضة

إقامة مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في درع المجتمع في إستاد "كينغ باور"
تاريخ النشر: 01 يونيو 2022 12:19 GMT
تاريخ التحديث: 01 يونيو 2022 13:45 GMT

إقامة مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في درع المجتمع في إستاد "كينغ باور"

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن مباراة درع المجتمع، التي تفتتح موسم الدوري الممتاز، ستقام في إستاد كينغ باور الخاص بنادي ليستر سيتي يوم 30

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المصدر: رويترز

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن مباراة درع المجتمع، التي تفتتح موسم الدوري الممتاز، ستقام في إستاد كينغ باور الخاص بنادي ليستر سيتي يوم 30 يوليو تموز.

وستشهد مباراة هذا العام الاحتفال بالنسخة المئوية وتجمع بين مانشستر سيتي بطل الدوري وليفربول بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولن يكون إستاد ويمبلي، الذي يستضيف عادة هذه المباراة، متاحا لاستقباله نهائي بطولة أوروبا للسيدات في نفس مطلع الأسبوع.

وفاز ليستر بدرع المجتمع في الموسم الماضي بتغلبه 1-صفر على مانشستر سيتي.

وسبق أن فاز ليفربول ببطولة كأس الدرع الخيرية في 15 مرة سابقة، كان آخرها عام 2006، بينما مانشستر سيتي سبق أن فاز بها في 2019.

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