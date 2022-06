إقامة مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في درع المجتمع في إستاد "كينغ باور"

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن مباراة درع المجتمع، التي تفتتح موسم الدوري الممتاز، ستقام في إستاد كينغ باور الخاص بنادي ليستر سيتي يوم 30 يوليو تموز.

وستشهد مباراة هذا العام الاحتفال بالنسخة المئوية وتجمع بين مانشستر سيتي بطل الدوري وليفربول بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

We’ll face Manchester City on Saturday 30 July for the 2022 FA Community Shield 🔴🔵

— Liverpool FC (@LFC) June 1, 2022