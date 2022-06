مانشستر يونايتد يعلن رسميا رحيل بول بوغبا عن الفريق

أعلن مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، أن لاعب الوسط بول بوغبا سيغادر النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حين ينتهي عقده في نهاية الشهر الجاري.

وعاد لاعب منتخب فرنسا إلى صفوف يونايتد قادما من يوفنتوس في 2016 وسط تطلعات ضخمة لكنه أخفق في تقديم مستويات ثابتة في أولد ترافورد.

وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي، يوم الأربعاء ”الجميع في النادي يرغب بأن يبارك لبول بوغبا على مسيرته الناجحة، ونشكره على جميع مساهماته في مانشستر يونايتد ونتمنى له كل التوفيق والخير في رحلته الرائعة“.

وكانت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية أشارت إلى أن بوغبا سوف يعود بالفعل إلى يوفنتوس، إذ ينتهي تعاقده مع مانشستر يونايتد في الـ30 من يونيو المقبل، وانضم بوغبا إلى يوفنتوس للمرة الأولى فى 2012 في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع مانشستر يونايتد، عندما كان لا يزال يلعب مع مانشستر يونايتد تحت 21 عامًا وقدم 4 سنوات مميزة جدا مع النادي الإيطالي.

