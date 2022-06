ذا أثلتيك: محمد صلاح يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي حال عدم تجديد تعاقده مع ليفربول

ألقت صحيفة ”ذا أثلتيك“ الضوء على آخر تطورات أزمة تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي، رغم تأكيد اللاعب أنه سيبقى مع الفريق الموسم المقبل.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، وحتى الآن، هناك الكثير من التقارير بشأن مستقبله وإذا كان سيرحل أم سيستمر.

وحسم الدولي المصري مصيره على الأقل في الموسم المقبل في مؤتمره الصحفي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي خسره ليفربول 1-0 أمام ريال مدريد، بأنه سيظل بقميص ”الريدز“ بكل تأكيد في الموسم المقبل.

وأشارت ”ذا أثلتيك“، في تقريرها بقلم الصحفي الموثوق، جيمس بيرس، يوم الأربعاء، إلى أن ”محمد صلاح في حالة لم يتلق عرضًا جيدًا من ليفربول للتجديد سيعتزم المغادرة مجانًا بعد يونيو 2023 ولكنه سيبقى في الدوري الإنجليزي، بدلاً من الذهاب لأي دوري آخر“.

