ذا أثلتيك: محمد صلاح يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي حال عدم تجديد تعاقده مع ليفربول

ألقت صحيفة ”ذا أثلتيك“ الضوء على آخر تطورات أزمة تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي، رغم تأكيد اللاعب أنه سيبقى مع الفريق الموسم المقبل.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، وحتى الآن، هناك الكثير من التقارير بشأن مستقبله وإذا كان سيرحل أم سيستمر.

وحسم الدولي المصري مصيره على الأقل في الموسم المقبل في مؤتمره الصحفي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي خسره ليفربول 1-0 أمام ريال مدريد، بأنه سيظل بقميص ”الريدز“ بكل تأكيد في الموسم المقبل.

وأشارت ”ذا أثلتيك“، في تقريرها بقلم الصحفي الموثوق، جيمس بيرس، يوم الأربعاء، إلى أن ”محمد صلاح في حالة لم يتلق عرضًا جيدًا من ليفربول للتجديد سيعتزم المغادرة مجانًا بعد يونيو 2023 ولكنه سيبقى في الدوري الإنجليزي، بدلاً من الذهاب لأي دوري آخر“.

A look at potential ins/outs at #LFC this summer, includes some details on Mohamed Salah's contract situation.

Unless he receives a significantly improved offer he intends to leave on a free transfer in 2023 and would look to stay in the PL. https://t.co/PfwCXjaHzr — James Pearce (@JamesPearceLFC) June 1, 2022

وأضاف التقرير: ”بعد الصيف المقبل مستقبل محمد صلاح غير مؤكد، اللاعب ملتزم في الموسم المقبل، ولكن إذا لم يتلق عرضا محسنا بشكل ملحوظ من ليفربول، فسيغادر كلاعب مجاني في نهاية الموسم المقبل، وصلاح يفضل البقاء في البريميرليغ ضمن فريق آخر“.

وأوضح التقرير: ”مدة العقد الجديد مع ليفربول ليست الأزمة بين صلاح والإدارة، لأن من المفترض أن يكون تمديده لمدة عامين آخرين (يستمر حتى 2025)، ولكن هذا يعتمد على بنود العقد والشروط المالية، لكن إذا رحل صلاح عن ليفربول فسينتقل إلى نادٍ إنجليزي آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز لأنه مقتنع أنه سيحافظ على مستواه العالي على الأقل حتى منتصف الثلاثينيات من عمره“.

وأشارت الصحيفة إلى أن مايك جوردون، رئيس مجموعة فينواي الرياضية، المالكة لليفربول، هو من يقود مفاوضات تجديد عقد صلاح مع وكيله رامي عباس، بدلًا من المدير الرياضي الحالي مايكل إدواردز.

وأكد التقرير: ”ليفربول قدم عرضًا لصلاح لم يلق قبول النجم المصري، بزيادة 15% عن راتبه الحالي، وهو ما فسره اللاعب بعدم تقدير لإمكانياته أو لمكانته الحالية“.

وكان النجم المصري قد نال مؤخرا جائزته الشخصية الرابعة هذا الموسم في إنجلترا، بإعلانه أفضل لاعب في الدوري بتصويت المشجعين للمرة الثانية في تاريخه.

وأعلن اتحاد اللاعبين المحترفين في إنجلترا، فوز نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ هذا الموسم، بتصويت المشجعين.

وتعتبر هذه الجائزة الفردية الرابعة لصلاح مع انتهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد جائزة أفضل لاعب بالموسم التي يمنحها اتحاد كتاب كرة القدم، بالإضافة لجائزة الحذاء الذهبي، وجائزة أفضل صانع ألعاب بالدوري.

وكان البلجيكي كيفن دي بروين قد حصل على جائزة أفضل لاعب بالدوري، التي تقدمها رابطة الدوري، وتتبقى جائزة أفضل لاعب بالدوري التي يقدمها اتحاد اللاعبين المحترفين في إنجلترا.