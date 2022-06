بيلد: بايرن ميونخ يواجه منافسة من ريال مدريد وباريس سان جيرمان على ضم ساديو ماني

كشفت صحيفة ”سبورت بيلد“ الألمانية أن نادي ريال مدريد وضع السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، هدفا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم ماني أخيرا بإمكانية الانتقال إلى بايرن ميونخ، بعد تلميحات صدرت من اللاعب السنغالي بإمكانية الرحيل عن ”الريدز“ عقب خسارة لقب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وأوضحت بيلد، أن ”باريس سان جيرمان أيضا جاهز لمنافسة بايرن ميونخ على صفقة ساديو ماني، إنهم على استعداد لتقديم عرض أكبر وراتب أعلى، ولكن هناك ثقة في النادي البافاري لإتمام صفقة شراء جناح ليفربول، الذي يرى أنه سيكون النجم الأول في ميونخ بينما في ريال مدريد أو باريس سان جيرمان سيكون واحدا من عدة نجوم، كما إن ماني يريد الانضمام إلى بايرن ميونخ“.

كما قال إكرام كونور، الصحفي المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، إن ”بايرن ميونيخ يجري محادثات متقدمة مع ساديو ماني، بالإضافة إلى ذلك يستعد باريس سان جيرمان لتقديم عرض بقيمة 30 مليون يورو للنجم السنغالي“.

🚨Bayern Munich is in advanced talks with Sadio Mane.

👀 In addition, PSG is preparing to make an offer of 30 million euros for the Senegalese star.🇸🇳#LFC 🔴 #FCBayern 🔵 #PSG https://t.co/GpENgTnzXI pic.twitter.com/uC9BYetMzx

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 1, 2022