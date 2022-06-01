بيلد: بايرن ميونخ يواجه منافسة من ريال مدريد وباريس سان جيرمان على ضم ساديو ماني

كشفت صحيفة ”سبورت بيلد“ الألمانية أن نادي ريال مدريد وضع السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، هدفا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم ماني أخيرا بإمكانية الانتقال إلى بايرن ميونخ، بعد تلميحات صدرت من اللاعب السنغالي بإمكانية الرحيل عن ”الريدز“ عقب خسارة لقب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وأوضحت بيلد، أن ”باريس سان جيرمان أيضا جاهز لمنافسة بايرن ميونخ على صفقة ساديو ماني، إنهم على استعداد لتقديم عرض أكبر وراتب أعلى، ولكن هناك ثقة في النادي البافاري لإتمام صفقة شراء جناح ليفربول، الذي يرى أنه سيكون النجم الأول في ميونخ بينما في ريال مدريد أو باريس سان جيرمان سيكون واحدا من عدة نجوم، كما إن ماني يريد الانضمام إلى بايرن ميونخ“.

كما قال إكرام كونور، الصحفي المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، إن ”بايرن ميونيخ يجري محادثات متقدمة مع ساديو ماني، بالإضافة إلى ذلك يستعد باريس سان جيرمان لتقديم عرض بقيمة 30 مليون يورو للنجم السنغالي“.

🚨Bayern Munich is in advanced talks with Sadio Mane. 👀 In addition, PSG is preparing to make an offer of 30 million euros for the Senegalese star.🇸🇳#LFC 🔴 #FCBayern 🔵 #PSG https://t.co/GpENgTnzXI pic.twitter.com/uC9BYetMzx — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 1, 2022

تفاصيل الأزمة

وكشفت تقارير أخيرا عن الأزمة التي دفعت ماني لاتخاذ قراره بالرحيل، إذ ”طلب اللاعب 18.5 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي لتجديد عقده، ولكن النادي رفض، إذ بدأت المفاوضات بين الطرفين منذ أكتوبر الماضي، لكن النادي فقد الأمل في إمكانية الوصول لاتفاق مع اللاعب منذ نهاية ديسمبر الماضي“.

وينتهي عقد ماني مع ليفربول في الـ30 من يونيو 2023، ولكن يبدو أن اللاعب يريد الرحيل خاصة أن إدارة الريدز لم تفتح المفاوضات للتجديد، كما تشير الصحافة البريطانية.

وحسب صحيفة ”ذا أثلتيك“ البريطانية، فإن ليفربول يريد الحصول على 45 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع ماني في الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ أكبر بكثير مما يعرضه بايرن ميونخ، إذ يريد النادي البافاري دفع ما يقرب من 25 مليون جنيه إسترليني.

بينما يفضل ليفربول الاحتفاظ بساديو ماني، والسماح له بالرحيل مجانا في صيف عام 2023، بدلا من بيعه مقابل مبلغ مالي قليل في صيف 2022.

ساديو ماني انضم إلى ليفربول، قبل ست سنوات، قادما من فريق ساوثهامبتون مقابل 41 مليون يورو.

ماني خلال موسم 2021/2022 مع ليفربول، خاض 51 مباراة بمختلف المسابقات وسجل 23 هدفا وقدم خمس تمريرات حاسمة.