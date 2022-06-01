هاري ماغواير: صيحات الاستهجان لن تؤثر على علاقتي بجماهير إنجلترا

أعرب هاري ماغواير، قائد مانشستر يونايتد، عن استغرابه من تلقيه صيحات استهجان من جماهير إنجلترا بسبب أدائه مع النادي الموسم الماضي، لكنه قال إنه لن يسمح لهذه التجربة بتدمير علاقته ”المذهلة“ بالجماهير.

وخاض ماغواير موسما صعبا مع مانشستر يونايتد وغالبا ما تعرض لانتقادات، حيث أنهى الفريق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المركز السادس وخرج من الموسم دون ألقاب.

ورغم ذلك احتفظ المدافع البالغ عمره 29 عاما بثقة المدرب غاريث ساوثغيت لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية أمام المجر وألمانيا وإيطاليا في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وقال ماغواير، الذي تعرض لصيحات استهجان من الجماهير خلال مباراة ودية أمام ساحل العاج في مارس آذار الماضي في استاد ويمبلي، للصحفيين ”شعرت بالصدمة قليلا. لو حدث ذلك في وقت سابق من مسيرتي، لكنت عانيت في تلك الليلة“.

”أعلم أن عائلتي وأصدقائي ربما تأثروا بهذا الأمر، لكنني كنت مندهشا حقا. لكن قضيت أوقاتا رائعة مع الجماهير ولن أسمح للأقلية التي فعلت ذلك في مباراة ساحل العاج بالتأثير على علاقتي مع جماهير إنجلترا“.

لكن ماغواير أوضح أن تلقيه تهديدات بتفجير منزل عائلته عقب الهزيمة الثقيلة أمام ليفربول الموسم الماضي كان غير مقبول.

وأضاف قلب الدفاع ”نحن بشر ولدي عائلة. عقلي لا يجعل مثل هذه الأشياء تؤثر عليّ كثيرا لكن عندما يتعلق الأمر بتهديدات كهذه، فإن الأمر يتعلق أكثر بالعائلة“.

”أنا سعيد، لأن أطفالي في سن لا يقرأون فيها مثل هذه الأشياء ولا يتابعون الأخبار عبر الشاشات“.

وتلتقي إنجلترا مع المجر في بودابست يوم السبت المقبل قبل السفر إلى ألمانيا بعدها بثلاثة أيام.

وتحمل مانشستر يونايتد أسوأ موسم له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي قبل قدوم إريك تين هاغ، حيث حقق سلسلة من العروض المحرجة تركت النادي برصيد 58 نقطة فقط.

وتولى تين هاغ مهمة تدريب اليونايتد بشكل رسمي خلفاً للمدرب المؤقت، الألماني رالف رانجنيك، في محاولة لإعادة النادي لسابق مجده في مختلف المسابقات.